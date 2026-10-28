محمد فاروق: عدم تحليل لجنة الحكام لحالات مباراة القمة «علامة استفهام»

انتقد محمد فاروق، رئيس لجنة الحكام الأسبق، قيام لجنة الحكام بعدم تحليل الاحالات التحكيمية الجدلية التي شهدتها مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «عدم تحليل لجنة الحكام للحالات التحكيمية في مباراة القمة بين الزمالك والأهلي علامة استفهام.. هذه مباراة في الدوري المصري ولا بد من تحليل حالاتها».

وأشار “فاروق” إلى أنه لم يتواصل مع لجنة الحكام لمعرفة سبب عدم عرض الحالات التحكيمية الخاصة بمباراة القمة، مؤكدًا أنه كان من الأفضل عرض هذه الحالات وتحليلها من وجهة نظر لجنة الحكام.