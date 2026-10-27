قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة: توجيه رئاسي بتوفير مليون وحدة سكنية جديدة على مدار 4 سنوات
مايا مرسي: "قادرون باختلاف" يُرسخ مفهوم الإتاحة والدمج الثقافي في مهرجان الجونة
بوتين: روسيا تفي بالتزاماتها تجاه إيران.. ونأمل تطور الأوضاع في الشرق الأوسط إيجابيا
قرار مفاجئ بشأن حجز شقق «سكن لكل المصريين 9».. ماذا حدث؟
حسام بدراوي: الإنجليز بيجهزوا الإخوان للحكم من 2004
الأرصاد: فارق الحرارة بين النهار والليل يصل إلى 15 درجة.. وننصح بارتداء الملابس الخريفية
الأرصاد: أمطار رعدية وسيول محتملة في سيناء وجنوب البحر الأحمر
مساعد وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي 6 أشهر
وأنت في بيتك.. رابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي 2026
النائب محمد أبو العينين: سأوصي أبنائي بمواصلة دعم مشروع «حصين» إلى يوم القيامة
500 مليون عربي في العالم ولا يقدمون إسهامات للبشرية.. مطالب بإقالة وزير الصحة الأمريكي بسبب تصريحات مسيئة للعرب
أستاذ علوم سياسية: 4 ملفات فساد وتحقيقات داخلية تنتظر نتنياهو بعد الانتخابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ممارسة الرياضة تبطئ تدهور أعراض باركنسون.. دراسة تكشف عدد الساعات

ممارسة النشاط البدني أسبوعيًا تساعد مرضى باركنسون
ممارسة النشاط البدني أسبوعيًا تساعد مرضى باركنسون
آية التيجي

كشفت دراسة حديثة أن ممارسة النشاط البدني بانتظام قد تساعد على إبطاء تدهور الأعراض الحركية والمعرفية لدى مرضى باركنسون، مشيرة إلى أن إجمالي الوقت الذي يقضيه المريض في الحركة أسبوعيًا قد يكون أكثر أهمية من شدة التمرين نفسه.

ممارسة النشاط البدني أسبوعيًا تساعد مرضى باركنسون

ووفقًا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الأنشطة البدنية التي قد تفيد مرضى باركنسون لا تقتصر على التمارين الرياضية الشاقة مثل الجري والتنس، بل تشمل أيضًا أنشطة يومية معتدلة مثل البستنة والأعمال المنزلية، بما فيها استخدام المكنسة الكهربائية.

تابع باحثون من جامعة سينسيناتي الأمريكية 294 مريضًا بمرض باركنسون، بمتوسط عمر بلغ 66 عامًا، لمدة وصلت إلى 7 سنوات، لرصد التغيرات التي طرأت على قدراتهم الحركية ووظائفهم المعرفية.

وأظهرت النتائج أن المرضى الذين مارسوا النشاط البدني لمدة 8 ساعات أو أكثر أسبوعيًا سجلوا أبطأ معدلات التدهور، مقارنة بمن كانوا أقل نشاطًا.

وشملت الأنشطة التي مارسها المشاركون تمارين قوية مثل الجري ولعب التنس، إلى جانب أنشطة متوسطة الشدة مثل أعمال البستنة والتنظيف المنزلي.

وأشارت النتائج إلى أن إجمالي الوقت المخصص للحركة أسبوعيًا قد يكون أكثر أهمية من شدة النشاط البدني في الارتباط بإبطاء تراجع بعض الوظائف لدى المرضى.

ممارسة النشاط البدني أسبوعيًا تساعد مرضى باركنسون

كيف تؤثر الرياضة على الأعراض الحركية والذاكرة؟

يرى الباحثون أن ممارسة الرياضة قد تساعد في الحفاظ على صحة الدماغ من خلال تحسين تدفق الدم، وتقوية الروابط بين الخلايا العصبية، وتقليل الالتهابات، وهي عوامل قد تسهم في دعم القدرات الحركية والذهنية.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، الدكتور دونج وو ريو، إن الأبحاث السابقة ربطت النشاط البدني بتحسن الأعراض الحركية، بينما تشير النتائج الجديدة إلى احتمال ارتباطه أيضًا بتراجع أبطأ في الوظائف المعرفية.

وقاس الباحثون القدرات المعرفية باستخدام اختبار معياري تتراوح درجاته من صفر إلى 30 نقطة، ووجدوا اختلافات في معدلات التراجع بين مجموعات النشاط البدني المختلفة.

فقد سجل المرضى الأقل نشاطًا، الذين مارسوا الرياضة لمدة تصل إلى 4 ساعات أسبوعيًا، انخفاضًا في درجات الاختبار بنحو 0.48 نقطة سنويًا.

وفي المقابل، بلغ الانخفاض لدى من مارسوا النشاط البدني لمدة تتراوح بين 4 و8 ساعات أسبوعيًا نحو 0.009 نقطة سنويًا، بينما لم يُسجل تقريبًا أي تراجع لدى المجموعة التي تجاوز نشاطها 8 ساعات أسبوعيًا.

ورغم أن الفروق قد تبدو محدودة من الناحية الرقمية، أوضح الباحثون أنها قد تكون ذات أهمية في الحياة اليومية، إذ يمكن أن تساعد المحافظة على القدرات الذهنية والحركية المرضى على الاستقلال في أداء أنشطتهم لفترة أطول.

ممارسة النشاط البدني أسبوعيًا تساعد مرضى باركنسون

النشاط البدني قد يبطئ تدهور الحركة والتوازن

لم تقتصر النتائج على الوظائف المعرفية، بل أظهرت نمطًا مشابهًا فيما يتعلق بالأعراض الحركية لمرض باركنسون.

وتابع الباحثون التغيرات التي طرأت على المشي ووضعية الجسم والتيبس والقدرة العامة على الحركة، باستخدام مقياس معياري لتقييم المرض.

وأظهرت النتائج أن المرضى الأكثر نشاطًا عانوا من تدهور أبطأ في الأعراض الحركية مقارنة بالأقل ممارسة للنشاط البدني.

وأشار الدكتور ريو إلى أن الفوائد المحتملة للنشاط البدني قد ترتبط بالمدة التي يحافظ فيها المريض على ممارسة الرياضة، ومدى استمراره عليها بمرور الوقت.

من جانبه، أكد الدكتور دانيال ترونج، اختصاصي طب الأعصاب بجامعة كاليفورنيا، والذي لم يشارك في الدراسة، أن الرياضة تظل إحدى الاستراتيجيات المهمة للمساعدة في التعامل مع مرض باركنسون، مشيرًا إلى أن فوائدها المحتملة قد تكون أكبر عند البدء مبكرًا والاستمرار بانتظام.

ونصح المرضى بالبدء تدريجيًا، موضحًا أن الحركة لمدة 10 دقائق فقط قد تكون بداية مفيدة، فيما قد يلاحظ بعض المرضى تحسنًا في التوازن والطاقة والمزاج خلال أسابيع.

ممارسة النشاط البدني أسبوعيًا تساعد مرضى باركنسون

هل تثبت الدراسة أن الرياضة تبطئ تطور مرض باركنسون؟

رغم النتائج المشجعة، شدد الباحثون على أن الدراسة، المنشورة في مجلة Neurology، رصدية، ولذلك لا يمكنها إثبات أن النشاط البدني هو السبب المباشر في إبطاء تدهور المرض.

ومن المحتمل أن المرضى الذين كانت أعراضهم أقل حدة وقدراتهم المعرفية أفضل كانوا أكثر قدرة على ممارسة الرياضة، مقارنة بالمرضى الذين وصل المرض لديهم إلى مراحل أكثر تقدمًا.

ويعمل الباحثون على إجراء مزيد من الدراسات للتحقق مما إذا كانت ممارسة النشاط البدني تؤدي بالفعل إلى إبطاء تطور المرض، أم أن النتائج تعكس اختلافات أخرى بين المرضى.

ممارسة النشاط البدني أسبوعيًا تساعد مرضى باركنسون

الرقص أيضًا قد يساعد في الحفاظ على القدرات الذهنية

تأتي هذه النتائج امتدادًا لأبحاث سابقة تناولت فوائد النشاط البدني لمرضى باركنسون، إذ أشارت دراسة أُجريت عام 2025 إلى أن الرقص قد يرتبط بتراجع أقل في بعض الأعراض المعرفية لدى المرضى الذين شاركوا في حصة رقص أسبوعية على مدار 6 سنوات.

ويؤكد ذلك أهمية دراسة الأنشطة البدنية المتنوعة، مع مراعاة اختلاف قدرات المرضى وحالتهم الصحية، وعدم اعتبار نوع واحد من التمارين مناسبًا للجميع.

ممارسة النشاط البدني أسبوعيًا تساعد مرضى باركنسون

ما مرض باركنسون وما أبرز أعراضه؟

مرض باركنسون اضطراب عصبي تنكسي يرتبط بتراجع الخلايا العصبية المنتجة للدوبامين في الدماغ، وهو ناقل عصبي يؤدي دورًا مهمًا في التحكم في الحركة.

وقد تشمل أعراضه الرعشة والتيبس وبطء الحركة واضطرابات المشي والتوازن، كما قد يعاني بعض المرضى من تراجع في القدرات المعرفية مع تقدم الحالة.

وتساعد العلاجات المتاحة، مثل الأدوية والعلاج الطبيعي وبعض التدخلات الجراحية، على السيطرة على الأعراض لدى المرضى، لكن الدراسة المشار إليها لا تثبت أن الرياضة أو أي نشاط بعينه يمكنه إيقاف المرض أو عكس مساره.

مرض باركنسون أعراض باركنسون علاج مرض باركنسون الرياضة ومرض باركنسون التمارين الرياضية النشاط البدني صحة الدماغ التدهور المعرفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين..ننشر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين

وزير التربية والتعليم

ننشر تفاصيل قرار تعيين الدفعة الخامسة من المعلمين المساعدين بمسابقة 30 ألف معلم

سعر الدولار في مصر

يواصل التراجع .. سعر الدولار في مصر الآن

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

وزير التربية والتعليم

معلم لوزير التعليم بفيسبوك: ياريت ناخد رمضان أجازة تخفيفا على الطلاب والمدرسين

الذهب

بعد تحويل الزئبق إلى ذهب.. هل ينهار المعدن الأصفر وتنقلب أسواق العالم؟

شيكو بانزا

غليان داخل الزمالك بسبب واقعة شيكو بانزا في رواندا.. ومطالب بإبعاده

ترشيحاتنا

هوندا وميتسوبيشي

لقاء العمالقة.. أول سيارة بيك أب هوندا من تصميم ميتسوبيشي

هيونداي توسان 2027

شاهد أرخص سيارة هيونداي توسان 2027

هواتف Vivo X500

ثلاثة طرازات خارقة.. إليكم ملامح سلسلة Vivo X500 القادمة من فيفو

بالصور

ممارسة الرياضة تبطئ تدهور أعراض باركنسون.. دراسة تكشف عدد الساعات

ممارسة النشاط البدني أسبوعيًا تساعد مرضى باركنسون
ممارسة النشاط البدني أسبوعيًا تساعد مرضى باركنسون
ممارسة النشاط البدني أسبوعيًا تساعد مرضى باركنسون

رائحة السرة قد تكشف إصابتك بأمراض خطيرة.. دراسة تحذر

كيف يمكن أن تكشف رائحة السرة عن الأمراض؟
كيف يمكن أن تكشف رائحة السرة عن الأمراض؟
كيف يمكن أن تكشف رائحة السرة عن الأمراض؟

طريقة عمل طاجن لحمة بالبصل وقرع العسل.. وصفة شهية وصحية

طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل

هل اللبن البودرة مضر ويفتقد القيمة الغذائية؟.. أعرف الحقيقة

هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟
هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟
هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد