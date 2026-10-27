500 مليون عربي في العالم ولا يقدمون إسهامات للبشرية.. مطالب بإقالة وزير الصحة الأمريكي بسبب تصريحات مسيئة للعرب

يواجه وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي روبرت إف. كينيدي جونيور مطالبات بإقالته، بعد تصريحات مسيئة قال فيها أن العرب لا يقدمون إسهامات علمية أو أدبية بارزة.

تصريحات وزير الصحة الأمريكي عن العرب

وكان كينيدي في ولاية ميشيغان، يوم الاثنين، لزيارة مقر مؤسسة كوريويل هيلث، لمناقشة سبل تحسين الوجبات المقدمة في المستشفيات، عندما سُئل عن المنافسة على مقعد الولاية في مجلس الشيوخ الأمريكي بين الجمهوري مايك روجرز والديمقراطي عبد السيد.



ويواجه الأخير، وهو مسؤول سابق في مجال الصحة العامة يتبنى توجهات تقدمية، هجمات متكررة من اليمين، إذ وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه عضو في جماعة الإخوان المسلمين الجهادية، وألمح إلى أنه سيتعين عليه المرور عبر جهاز للكشف عن المعادن قبل السماح له بدخول مجلس الشيوخ الأمريكي.



ونفى عبد السيد مرارًا أي ارتباط له بالجماعة الإسلامية.



وقال كينيدي، خلال حديثه في مدينة غراند رابيدز، إن جماعة الإخوان المسلمين تأسست عام 1928، وإنها قدمت أيديولوجية جديدة انحرفت عن الإسلام التقليدي بطريقة بالغة الخطورة.



وقال كينيدي، خلال حديثه في مدينة غراند رابيدز، إن جماعة الإخوان المسلمين تأسست عام 1928، وإنها قدمت أيديولوجية جديدة انحرفت عن الإسلام التقليدي بطريقة بالغة الخطورة.



وأضاف أن هذا هو السبب، بحسب ادعائه، في عدم رؤية أي مسلمين أو عرب مسلمين يفوزون بجائزة نوبل.



وتابع كينيدي أن هناك 500 مليون عربي في العالم، ومع ذلك، على حد زعمه، فإنهم لا ينتجون العلوم، ولا يفوزون بجائزة نوبل أو جائزة فيلدز أو جائزة وولف، ولا ينتجون الأدب.



ومضى في الادعاء بأن الجماعات الإسلامية المتشددة المعاصرة لم تقدم سوى الكراهية والحرب والمعاناة.

من جانبه دعا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، أكبر منظمة أمريكية معنية بالدفاع عن الحقوق المدنية للمسلمين ومناصرتهم، إلى إقالة كينيدي بسبب تصريحاته غير الدقيقة.



وقال المجلس في بيان إن وقوف مسؤول حالي في الحكومة الأمريكية على منصة عامة لتجريد نصف مليار شخص، وملايين الأمريكيين من أصول عربية، من إنسانيتهم، عبر ترديد مزاعم مختلقة ذات طابع عنصري وتفوقي أبيض، يجعله غير مؤهل على الإطلاق لتولي منصب عام.



وأضاف أن تجاهله الشامل لإسهامات العرب في الإنسانية ليس كاذبًا وخبيثًا فحسب، بل يؤجج أيضًا الكراهية ضد العرب والمسلمين، في وقت تواجه فيه هذه المجتمعات بالفعل هجمات متعصبة من مسؤولين عامين آخرين في أنحاء البلاد.