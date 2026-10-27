من هشام خرما وأحمد حرفوش إلى فتحي سلامة وكريمة نايت.. تفاصيل الدورة الـ18 لمهرجان القاهرة للجاز

تنطلق فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للجاز في دورته الثامنة عشرة، خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر المقبل، بمشاركة فنانين وفرق موسيقية من 12 دولة عربية وأجنبية.

مهرجان القاهرة الدولي

وتستضيف الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بمقرها في ميدان التحرير، الحفلات الرئيسية للمهرجان، إلى جانب عروض أخرى تُقام في مكتبة الإسكندرية، فيما يتصدر قائمة المشاركين الموسيقار هشام خرما وفتحي سلامة، والمطربة الجزائرية كريمة نايت، إلى جانب أحمد حرفوش والمطربة الدنماركية ذات الأصول العُمانية نانا رشيد.

ويحيي الموسيقار هشام خرما حفل افتتاح المهرجان يوم 5 نوفمبر، فيما يختتم الموسيقار فتحي سلامة، الحائز على جائزة جرامي العالمية، فعاليات الدورة الجديدة يوم 7 نوفمبر، بمشاركة المطربة الجزائرية كريمة نايت، ضمن عودة مشروعه الموسيقي الشهير "شرقيات".

كما تشهد الدورة الجديدة مشاركة المطرب المصري البريطاني أحمد حرفوش بمشروعه “الجاز المصري”، الذي سبق أن قدم عروضًا على مسرح قاعة "رويال ألبرت هول" التاريخية في العاصمة البريطانية، إلى جانب مشاركته في مهرجان لندن للجاز، كما تشارك المطربة الدنماركية ذات الأصول العُمانية نانا رشيد، وعازف العود المصري حازم شاهين، الذي تعاون مع الموسيقار اللبناني الراحل زياد الرحباني.

ويشارك في المهرجان عدد من نجوم الجاز العالميين، من بينهم عازف البيانو الإسباني تشافي توريس، والمطرب البرتغالي مانويل لينياريس، وعازف الكونترباص الإيطالي ميكيلانجيلو سكاندريوليو، إلى جانب ثلاثي وارن جاليا من مالطا.

وتشهد الدورة الثامنة عشرة عددًا من التعاونات الموسيقية بين فنانين مصريين وأجانب، أبرزها مشاركة الفرقة الهولندية "أريفا" مع عازف الترومبيت والمطرب المصري محمد سواح، وتعاون الثنائي السويسري باخلين والخولي مع عازف الإيقاع المصري أيمن مبروك، بالإضافة إلى مشروع موسيقي يجمع عازف الساكسفون النمساوي جويدو سبانوكي بثلاثة موسيقيين مصريين.

ويتضمن برنامج المهرجان مجموعة من ورش العمل والندوات وجلسات العزف المفتوحة، إلى جانب نقاش حول تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل صناعة الموسيقى، وفعاليات مخصصة للأطفال من خلال برنامج "جازينينو"، بالإضافة إلى عروض للمواهب الشابة بالتعاون مع أكاديمية “باند ميكرز”.

وتُقام الدورة الجديدة بدعم من الاتحاد الأوروبي وعدد من المؤسسات الثقافية المصرية والدولية، وبالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومكتبة الإسكندرية ووزارة الثقافة المصرية، إلى جانب عدد من السفارات والمعاهد الثقافية الأوروبية.

وانطلقت النسخة الأولى من مهرجان القاهرة الدولي للجاز عام 2009، بمبادرة من الموسيقي والمنتج عمرو صلاح، ليصبح على مدار السنوات الماضية واحدًا من أبرز المهرجانات المتخصصة في موسيقى الجاز بمصر، مستضيفًا عددًا من الفنانين والفرق الموسيقية من مختلف أنحاء العالم.