بعد تفوّق كتلة المعارضة الإسرائيلية .. «آيزنكوت» يتعهد باستبدال «نتنياهو»

أشاد رئيس منظمة ياشار، غادي آيزنكوت، باستطلاعات الرأي الأولية عند الخروج من مراكز الاقتراع، واصفاً إياها بأنها "تصويت كامل بعدم الثقة في رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومة 7 أكتوبر من قبل الأغلبية الصهيونية ومعظم المواطنين الإسرائيليين".

وكتب على موقع X: "إذا كانت هذه هي النتائج النهائية، فهذا انتصار للأغلبية الصهيونية المسئولة في إسرائيل".

وتعهد آيزنكوت بالتحرك فوراً "لتنفيذ إرادة الشعب"، واستبدال حكومة نتنياهو، وإقامة "حكومة صهيونية ملتزمة بالتجنيد الإجباري الشامل في أسرع وقت ممكن".

تقديرات بتكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة

وذكرت صحيفة معاريف أن هناك تقديرات متزايدة بأن آيزنكوت سيكون أول من يحصل على تفويض تشكيل الحكومة من رئيس إسرائيل.

وقال غادي آيزنكوت: "سأعمل فوراً على تنفيذ قرار الإسرائيليين واستبدال حكومة نتنياهو".

أرقام استطلاعات الإغلاق

وأظهرت استطلاعات الإغلاق أن المعارضة حصلت على 52 مقعدًا مقابل 50 لمعسكر نتنياهو و18 للأحزاب العربية، وفقًا للقناة 12 الإسرائيلية.

ورفعت القناة 13 في استطلاعها المُحدّث عدد مقاعد الأحزاب العربية بمقعد واحد ليصل إلى 18 مقعدًا، على حساب الكتلة الصهيونية المناهضة لنتنياهو التي انخفضت من 53 إلى 52 مقعدًا، مما أضر أكثر بفرصها في تشكيل ائتلاف أغلبية.

وبشكل أكثر تحديدًا، انخفض عدد مقاعد حزب "بياتشاد" الذي يتزعمه نفتالي بينيت من 14 إلى 13 مقعدًا، بينما تعززت القائمة المشتركة من 10 إلى 11 مقعدًا، فيما بقي عدد مقاعد الكتلة المؤيدة لنتنياهو عند 50 مقعدًا.

ردود فعل المعارضة والإعلام العبري

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد إن كتلة نتنياهو تعرضت لهزيمة قاسية وانهيار تام، وإن الجمهور قال له "اذهب إلى البيت".

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن النتائج الأولية تؤكد أن نتنياهو هو الخاسر الأكبر، بينما اعتبرت القناة 12 الإسرائيلية أن النتائج تمثل إنجازاً تاريخياً للقوائم العربية في إسرائيل.