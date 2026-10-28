أمنية حياتها تشوفه.. عمر كمال يُحقق أمنية فتاة من ذوي الهمم ويُفاجئها بزيارة في منزلها.. شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان عمر كمال، خلال زيارته فتاة من ذوي الهمم في منزلها بمحافظة السويس، في لفتة إنسانية أدخلت الفرحة والسعادة على قلبها، خاصة أنها كانت تتمنى رؤيته.

وظهر عمر كمال خلال الفيديو وهو يُفاجئ الفتاة بزيارتها داخل منزلها، ويُهديها سلسلة ذهب، وسط أجواء من السعادة والبهجة التي سيطرت على الحضور.

كما حرص الفنان على الغناء مع الفتاة داخل منزلها، حيث شاركته الغناء على أنغام مجموعة من أغانيه الشهيرة، في مشهد لاقى تفاعلًا بين المتواجدين، وعكس حالة الفرحة التي انتابتها خلال لقائهما.

وحظي مقطع الفيديو بتداول واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل من المتابعين مع اللفتة الإنسانية التي حققت أمنية الفتاة في رؤية الفنان عمر كمال، وأضفت أجواء من السعادة على منزلها.