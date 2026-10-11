نقابة الموسيقيين تستدعي عمر كمال للتحقيق بسبب "خمور وحشيش"

قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، استدعاء عمر كمال، حامل التصريح، للتحقيق معه بشأن ترديده جملة خمور وحشيش خلال غنائه مؤخرًا، وهي الجملة التي سبق أن تعهد بعدم غنائها، وفقًا لما ورد بشأن الواقعة.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى أغنية «بنت الجيران»، التي ارتبط اسم عمر كمال بها خلال السنوات الماضية، وتضمنت الجملة محل الجدل، إذ سبق أن كتب المطرب تعهدًا في عهد الفنان الراحل هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية السابق، بعدم ترديد هذه العبارة خلال غنائه.

وجاء تحرك مجلس النقابة برئاسة الفنان مصطفى كامل لاستدعاء عمر كمال والتحقيق معه بشأن تكرار الجملة، في خطوة تستهدف الوقوف على ملابسات الواقعة، والتحقق من مدى الالتزام بالتعهد السابق، تمهيدًا لاتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا وفقًا للوائح المنظمة للعمل داخل النقابة.