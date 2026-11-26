دعا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قوات الباسيج التطوعية شبه العسكرية إلى العمل على تحقيق شعار «كل إيراني هو من الباسيج»، مطالبًا بتطوير أساليب عملها وتعزيز حضورها في مختلف قطاعات المجتمع، مستفيدة مما وصفه بالصحوة الشاملة لروح الباسيج في أنحاء البلاد.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الخميس، عن خامنئي قوله، في بيان مكتوب بمناسبة أسبوع الباسيج، إن على القوة تطوير نموذج عملها الحالي، والاستفادة من تنامي الروح المرتبطة بها بين قطاعات مختلفة من الشعب الإيراني.

وشدد المرشد الإيراني على أهمية توسيع دائرة الاستفادة من الأشخاص الذين لا يحملون عضوية رسمية في الباسيج، لكنهم يتبنون توجهاتها الأيديولوجية ويدعمون أنشطتها، بما يسمح بزيادة نطاق حضورها وتأثيرها داخل المجتمع.

وأشار البيان إلى أن هذه الفئات تشمل أفرادًا من القوات المسلحة، ومسؤولين حكوميين، إلى جانب أشخاص شاركوا في المسيرات والتجمعات الشعبية في الشوارع، معتبرًا أن الاستفادة من هذه الطاقات تمثل جزءًا من تطوير نموذج عمل الباسيج وتعزيز دورها المجتمعي.

وتأتي هذه الدعوة في إطار إحياء أسبوع الباسيج في إيران، وهي قوة تطوعية شبه عسكرية تأسست عام 1979 بأمر من مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني، وترتبط بالحرس الثوري الإيراني، وتضطلع بأدوار أمنية واجتماعية وتعبوية، إلى جانب مشاركتها في أنشطة داخل المؤسسات التعليمية والمجتمعية.