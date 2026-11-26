قال المبعوث الأمريكي الخاص جاريد كوشنر إن الخلاف حول الأراضي لا يزال يمثل العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن واشنطن تتفهم موقف موسكو الرافض لوقف إطلاق النار قبل التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع.

وأضاف كوشنر، خلال مقابلة في برنامج «MD MEETS» عبر منصة يوتيوب، أن القضية الإقليمية تمثل المأزق الأساسي الذي يعوق التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية، في ظل استمرار الخلافات بين موسكو وكييف بشأن مستقبل الأراضي المتنازع عليها.

وفي المقابلة التي أجراها معه ماتياس دويفنر، رئيس مجموعة «أكسل شبرينغر» الإعلامية الألمانية، أوضح كوشنر أن الولايات المتحدة تتفهم عدم رغبة روسيا في الموافقة على وقف إطلاق النار باعتباره خطوة أولى، من دون وجود اتفاق نهائي يحدد إطار التسوية السياسية والأمنية للنزاع.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن وقف إطلاق النار وحده لا يوفر ضمانات كافية لمنع اندلاع مواجهة عسكرية جديدة في المستقبل، موضحا أن موسكو لديها شكوك بشأن إمكانية أن يؤدي وقف العمليات القتالية إلى ترتيبات ما بعد الحرب تحول دون تجدد الصراع.

وأكد كوشنر أن الإدارة الأمريكية تعمل على مسارين متوازيين، الأول يتعلق بإعداد بنية أمنية طويلة الأمد تهدف إلى معالجة المخاوف المرتبطة بمرحلة ما بعد الحرب، والثاني يتمثل في صياغة مقترحات وتفاهمات محددة لتسوية القضايا العالقة بين الطرفين.

وأعرب عن أمله في أن تفضي المفاوضات والتوصل إلى اتفاقات نهائية بشأن مختلف الملفات إلى إرساء وقف إطلاق نار مستدام، بدلا من الاكتفاء بترتيبات مؤقتة قد لا تحول دون استئناف القتال لاحقا.

وفي سياق متصل، قال كوشنر إن أيا من الدول الأوروبية أو أوكرانيا لم تقدم إلى الولايات المتحدة حتى الآن خطة مستقلة خاصة بها للتوصل إلى السلام، في إشارة إلى استمرار الجهود الأمريكية الرامية إلى بلورة إطار تفاوضي لإنهاء الحرب.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا أن موسكو تسعى إلى إنهاء العمليات القتالية في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن من خلال تسوية سلمية، معلنا استعداد بلاده للدخول في مفاوضات، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن روسيا لا ترى استعدادا مماثلا لدى القيادة الأوكرانية.

وتعكس تصريحات كوشنر استمرار الخلافات بشأن القضايا الجوهرية التي تواجه جهود التسوية، وفي مقدمتها مسألة الأراضي والترتيبات الأمنية وضمانات عدم تجدد الحرب، وهي ملفات لا يزال التوصل إلى تفاهمات بشأنها يمثل تحديا أمام أي اتفاق سلام محتمل.