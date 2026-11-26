أصدرت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها بياناً ردت فيه على تصريحات الإعلامية ريهام سعيد بشأن سائقي النقل، على خلفية حادث الوراق، مؤكدة رفضها تحميل السائقين مسؤولية الحوادث بصورة جماعية أو إدانتهم قبل ظهور نتائج التحقيقات الرسمية، وشددت على أن السائق قد يكون مخطئاً يستحق المحاسبة، وقد يكون ضحية أو بطلاً ضحى بحياته لإنقاذ الآخرين.

وأكدت النقابة، في بيانها، تفهمها حالة الحزن والغضب التي خلفها الحادث، مقدمة خالص العزاء لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين، لكنها رفضت ما اعتبرته أحكاماً جماعية بحق سائقي النقل، في إشارة إلى تعليق ريهام سعيد عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي قالت فيه: «سواقين النقل بقول بقالي 30 سنة.. منكوا لله».

وشددت النقابة على أنه لا يجوز تحميل جميع سائقي النقل مسؤولية حادث لم تتضح أسبابه وملابساته النهائية حتى الآن، مشيرة إلى تداول روايات وشهادات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن احتمال اصطدام سيارة ملاكي بسيارة النقل، وهو ما أدى إلى وقوع الحادث، لكنها أكدت عدم إمكانية الجزم بصحة هذه الروايات أو استباق نتائج التحقيقات الرسمية.

وأضافت أنها لا تدافع عن مخطئ ولا تتستر على مقصر، وأن كل من تثبت مسؤوليته عن الحادث يجب أن يحاسب وفقاً للقانون، أياً كانت صفته أو موقعه، لكنها ترفض أن يتحول حادث واحد إلى إدانة جماعية لملايين السائقين الذين يعملون بشرف وأمانة، ويقضون أعمارهم على الطرق لتوفير حياة كريمة لأسرهم وخدمة وطنهم.

وأكدت النقابة، أن السائق الذي فقد حياته في حادث الوراق ليس مجرد رقم في خبر عن حادث، وإنما هو زميل في المهنة له أسرة وأبناء وأحباب، ومن الواجب احترام حرمته وحقوق أسرته، وعدم توجيه الاتهام إليه أو تحميله المسؤولية قبل إعلان نتائج التحقيقات.

وطالبت الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى والقائمين على المواقع والصفحات الإخبارية بتحري الدقة والموضوعية، وعدم استباق التحقيقات أو نسبة التقصير إلى السائق دون دليل أو سند رسمي، مؤكدة أن حرية الإعلام مسؤولية، والكلمة أمانة، واحترام الضحايا وحقوق أسرهم واجب إنساني ومهني.

نقابة النقل تهاجم ريهام سعيد

وأوضحت النقابة، أن السائق يمثل أحد الأعمدة الأساسية التي تعتمد عليها حركة الحياة اليومية في مصر، فهو الذي ينقل الأطباء والمهندسين والمحامين والموظفين والعمال، ويساهم في وصول السلع والبضائع والاحتياجات الأساسية إلى مختلف أنحاء البلاد، كما يشارك المسعفين في الوصول بالمصابين إلى المستشفيات ورجال الشرطة في تأمين الطرق.

وتساءلت النقابة عن أسباب تحول السائق إلى متهم تلقائياً بعد كل حادث، بدلاً من انتظار نتائج التحقيقات، مؤكدة أن السائق قد يكون مخطئاً، وقد يكون هو المجني عليه والضحية.

واستشهدت النقابة بنموذج السائق خالد محمد شوقي عبدالعال، الذي وصفته بالبطل، بعدما ضرب أروع أمثلة الشهامة والتضحية بمدينة العاشر من رمضان في الأول من يونيو 2025، عندما اشتعلت النيران في شاحنته المحملة بالمواد البترولية داخل محطة الوقود، فبادر إلى تحريكها وإبعادها عن المحطة، في محاولة لمنع امتداد النيران إلى خزانات الوقود وتفادي كارثة كان من الممكن أن تهدد أرواح المواطنين والمنشآت.

وأضافت أن خالد أصيب بحروق بالغة، وظل يصارع الموت حتى توفاه الله في الثامن من يونيو 2025، تاركاً وراءه قصة بطولة ستظل شاهدة على ما وصفته بمعدن السائق المصري الأصيل، الذي لم يفكر في حياته بقدر ما فكر في إنقاذ الآخرين.

وأكدت أن وجود من يخطئ من أبناء هذه المهنة ويجب أن يحاسب لا ينفي وجود من يضحي بحياته لإنقاذ الآخرين، مشددة على أن اختزال مهنة بأكملها في حادث أو تصرف فردي يمثل ظلماً لملايين العاملين بها.

وشددت النقابة على أن أرواح المواطنين والسائقين غالية، ولا توجد حياة أغلى من أخرى، مؤكدة أنها لا تطالب بمنح حصانة للسائق المخطئ، وإنما بالعدالة للسائق البريء ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، أياً كانت صفته أو مسؤوليته.

وأكدت أن سلامة الطرق مسؤولية مشتركة، ولا تتحقق بالتعميم والاتهامات، وإنما بالتحقيق العادل والمحاسبة وتطوير منظومة النقل والسلامة على الطرق، وتعزيز ثقافة احترام القانون بين جميع مستخدمي الطريق، معلنة استعدادها للتعاون مع مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام لحماية أرواح المواطنين والسائقين وتحسين بيئة العمل ورفع معدلات السلامة والأمان.

ووجهت النقابة رسالة مباشرة إلى ريهام سعيد وكل من يتناول حوادث الطرق، قائلة: «نحن لا نطلب من أحد أن يدافع عن السائق لمجرد أنه سائق، ولكننا نطلب ألا يدينه أحد لمجرد أنه سائق»، مضيفة: «لا تجعلوا السائق متهماً في كل حادث.. فقد يكون هو الضحية التي لم يسمع أحد صوتها بعد، وقد يكون هو البطل الذي ضحى بحياته لإنقاذ الآخرين».