أجابت دار الإفتاء عن سؤال من أحد المتابعين يقول فيه "ما حكم قراءة المعوذتين في الصلاة دائمًا لعدم حفظ غيرهما؟".

وقالت دار الإفتاء، في فتوى على صفحتها على فيسبوك، إن تخصيص الإنسان صلاته بقراءةِ سورٍ بعَينِها وتكرارها، كسورتي الفلق والناس ونحوهما، سواء لمحبته لهما، أو لسهولة حفظهما واستحضارهما، أو لعدم حفظ غيرهما أمرٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه.

حكم تكرار قراءة نفس الآيات بعد الفاتحة في كل صلاة

وكان الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أوضح حكم تكرار قراءة نفس الآيات والسور بعد الفاتحة في كل صلاة، موضحا أنَّه للجواب عن السؤال نرجع إلى ما كان يفعله النبي محمد - صلى الله عليه وسلم – إذ كان ينوع في صلاته ويبتعد عن قراءة آيات معينة في صلوات بعينها.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات سابقة له، أن النبي صلى الله عليه وسلم، حرص في قراءاته للقرآن في الصلوات على التنويع بين السور، فمرة يقرأ بآيات من سورة البقرة ومرة بآل عمران ومرة بالنساء وهكذا.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، كان يقرأ بكل آيات القرآن الكريم في صلاته، وذلك ليوصل إلينا معنى كبيرا وهو التعلق بكتاب الله وأن نحب القرآن المنزل من عند ربنا – سبحانه – على قلب سيدنا النبي، مؤكداً أنَّ القراءة في الصلاة تثبت الحفظ، فإذا أردت أن تكون حافظاً للقرآن الكريم فاقرأها في صلواتك لأن فيها خشوع وتتابع.

أدعية الرسول في الصلاة كما وردت في صحيح السنة

من أدعية الرسول في الصلاة هو دعاء الاستفتاح حيث كان يستفتح صلاته بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة بدعاء الاستفتاح ومن صيغه الواردة في السنة:

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطَايَايَ، كما بَاعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بالمَاءِ والثَّلْجِ والبَرَدِ.

وَجَّهْتُ وَجْهي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضَ حَنِيفًا، وَما أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ، إنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، لا شَرِيكَ له، وَبِذلكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لا إلَهَ إلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بذَنْبِي، فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأخْلَاقِ، لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ في يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ ليسَ إلَيْكَ، أَنَا بكَ وإلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ.

كان النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- إذا افتتح الصلاةَ قال: سبحانك اللَّهُمَّ وبحَمْدِك، وتبارك اسمُك، وتعالى جَدُّك، ولا إلهَ غَيرُك.

ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع؟

من أدعية الرسو في الصلاة أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع يدعو بما يأتي:

اللَّهُمَّ لكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لكَ سَمْعِي وَبَصَرِي، وَمُخِّي، وَعَظْمِي وَعَصَبِي.

سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنا وبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي.

الدعاء عند الرفع من الركوع

كان الرسول صلى الله عليه وسلم عند الرفع من الركوع يقول: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لكَ الحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأرْضِ، وَمِلْءَ ما بيْنَهُمَا وَمِلْءَ ما شِئْتَ مِن شَيءٍ بَعْدُ.

دعاء الرسول في السجود

ومن أدعية الرسول في الصلاة إذا سجد فكان يدعو بما يأتي:

سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنا وبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي.

اللَّهُمَّ لكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخَالِقِينَ.



الدعاء بين السجدتين وأفضل ما يقال فيه

عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- كان يقولُ من بين السَّجدتينِ: اللهمَّ اغفِرْ لي وارحَمْنِي واجْبُرْني واهْدِني وارْزُقُني.



أدعية الرسول بعد التشهد وقبل السلام

من أدعية الرسول في الصلاة أنه كان صلى الله عليه وسلم يدعو بين التشهد والتسليم: