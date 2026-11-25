شهد شارع 10 بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، منذ قليل، اندلاع حريق، وسط تحرك عاجل من قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق والعقارات المجاورة.

تفاصيل الحريق

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق بشارع 10 في الوراق، وعلى الفور جرى إخطار الجهات المختصة، والدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، للتعامل مع الحريق ومحاصرة ألسنة اللهب.

جهود مكثفة للسيطرة

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على النيران وإخماد الحريق، فيما يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وحصر أي خسائر أو إصابات.

