لقي 9 عمال مناجم مصرعهم، وفُقد 17 آخرون، إثر انهيار منجم ذهب غير قانوني وغمره بالمياه في مقاطعة جاوة الغربية بإندونيسيا، مساء الثلاثاء.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن ديسيانا كارتيكا بهاري، رئيسة مكتب البحث والإنقاذ في جاكرتا، أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثامين 9 عمال، فيما تتواصل عمليات البحث عن 17 آخرين يُعتقد أنهم محاصرون داخل نفق المنجم.

ووقع الحادث في منطقة سيغوها بمقاطعة بوغور، بعدما تسبب انهيار أرضي مشتبه به في انهيار جزء من المنجم وتسرب المياه إليه.

وتواجه فرق الإنقاذ صعوبات كبيرة خلال عمليات البحث، بسبب ضيق الحفرة وعدم استواء التضاريس، إلى جانب تراكم المياه وضعف الإضاءة وانزلاق الأرض، كما ساهم هطول أمطار خفيفة في زيادة تعقيد عمليات الإنقاذ.

وأكدت رئيسة مكتب البحث والإنقاذ استمرار الجهود للوصول إلى العمال المفقودين، مع إعطاء الأولوية لسلامة أفراد فرق الإنقاذ.

وتشتهر منطقة سيغوها منذ فترة طويلة بأنشطة التنقيب غير القانونية عن الذهب، والتي شهدت وقوع الحادث الأخير.