يتعرض بعض الأطفال الي رذاذ المبيدات الحشرية قد يشكل خطراً صحياً فورياً على الأطفال نظراً لصغر حجم رئاتهم وسرعة تنفسهم مقارنة بالبالغين.

والتصرف السريع والهادئ في الدقائق الأولى هو العامل الأهم لمنع المضاعفات لذا نعرض لكم اهم الإسعافات الأولية لاستنشاق الأطفال المبيدات

أخرج الطفل من المنطقة الملوثة فوراً

​انقل الطفل بعيداً عن مكان رش المبيد أو الغرفة المغلقة إلى مكان مفتوح به هواء نقي متجدد.

​احرص على حماية نفسك أولاً، إذا كانت الغرفة مليئة بالأبخرة الكثيفة، احبس أنفاسك أو غطِّ أنفك وفمك أثناء إخراج الطفل، وافتح النوافذ والأبواب لتهوية المكان.

اخلع الملابس الملوثة وتأكد من عدم وجود مبيد

​إذا كان رذاذ المبيد قد لامس ملابس الطفل، اخلعها فوراً وضعها في كيس بلاستيكي محكم الإغلاق بعيداً عن الجميع (حيث تستمر الملابس في إطلاق الأبخرة).

​اغسل وجه الطفل ويديه وأي جزء مكشوف من جسمه بالماء الفاتر والصابون لإزالة أي بقايا عالقة.



​

تفقّد التنفس والوعي

​إذا كان الطفل فاقداً للوعي، أو يعاني من صعوبة شديدة في التنفس، أو تشنجات: اتصل بالإسعاف (الطوارئ) فوراً دون أي تأخير.

​إذا توقف الطفل عن التنفس: ابدأ فوراً بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) إذا كنت مدرباً عليه، مع الحرص على مسح فم الطفل من أي إفرازات أو بقايا كيميائية قبل إعطائه نفساً اصطناعياً حتى لا تتسمم بدورك.

​إذا كان الطفل واعياً ويتنفس: اجعله يجلس في وضعية مريحة كوضعية نصف الجلوس لتسهيل التنفس، وفكّ أي ملابس ضيقة حول رقبته أو صدره.

اتصل بمركز مكافحة السموم أو الطوارئ الطبية

​حتى لو بدت أعراض الطفل خفيفة مثل سعال بسيط أو دموع في العينين، تواصل فوراً مع مركز السموم المحلي أو طبيب الطوارئ، لأن بعض المبيدات تسبب أعراضاً متأخرة مثل الوذمة الرئوية.

احتفظ بعبوة المبيد معك ​عند الاتصال بالطوارئ أو التوجه إلى المستشفى، أحضر عبوة المبيد الأصلية أو ملصق المكونات معك أو التقط صورة واضحة للملصق و معرفة المادة الفعالة تساعد الأطباء على تحديد الترياق المناسب وخطة العلاج الدقيقة فوراً.

​تنبيهات هامة

​لا تعطِ الطفل أي مشروبات أو حليب أو طعام إذا كان يعاني من صعوبة في التنفس أو دوخة أو غثيان، لتجنب خطر الاختناق أو استنشاق السوائل إلى الرئة.

​لا تحاول إجبار الطفل على التقيؤ ما لم يطلب منك طبيب السموم ذلك صراحةً.

​لا تترك الطفل بمفرده وراقب لون شفتيه وأظافره أي ازرقاق يعني نقص الأكسجين ويستدعي التدخل الفوري

