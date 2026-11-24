كشف مصدر داخل نادي المقاولون العرب عن قيام سامي قمصان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بتوديع لاعبيه مساء اليوم الثلاثاء، في ظل اقترابه من الرحيل عن قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر داخل المقاولون العرب، في تصريحات خاصة، إن سامي قمصان حرص على التحدث مع لاعبي الفريق وتوديعهم، حيث قال لهم: «سواء كملت أو مشيت، أنا بشكركم على الفترة اللي قضيتها معاكم».

وأضاف المصدر أن سامي قمصان ظهر متأثرًا خلال حديثه مع اللاعبين، ولم يتمالك دموعه أثناء توجيه كلمات الشكر لهم، في مشهد أثار حالة من التأثر داخل الفريق.

وتأتي هذه التطورات في ظل اقتراب سامي قمصان من الانتقال إلى النادي الأهلي، وسط ترقب لموقفه النهائي خلال الساعات المقبلة، بشأن الخطوة القادمة في مسيرته التدريبية.