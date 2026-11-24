قررت إدارة نادي بيراميدز إعادة فتح استاد الدفاع الجوي بعد الانتهاء من أعمال الصيانة وزراعة البذرة الشتوية وهي الأعمال التي بدأت منذ بداية الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يتم إعادة فتح الملعب بداية من يوم الخميس المقبل حيث يستقبل تدريب نادي بيراميدز الرئيسي استعدادا لمواجهة المغرب الفاسي في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل المغرب الفاسي صيفا على بيراميدز في السادسة من مساء السبت المقبل 28 نوفمبر على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال.

ومن المقرر أن يستقبل الاستاد كذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة، التدريب الختامي لنادي المغرب الفاسي مساء يوم الجمعة، وكذلك المباراة المحدد لها مساء السبت.