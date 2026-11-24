كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» عن تعرض شبكات تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية لاختراق سيبراني، أدى إلى كشف بعض المعلومات غير السرية، في واقعة أثارت تساؤلات بشأن أمن الأنظمة الرقمية للمؤسسات الاستخباراتية الأمريكية.

ونقلت وكالة «رويترز»، الثلاثاء، عن تقرير الصحيفة، استنادًا إلى أشخاص مطلعين على الواقعة، أن الاختراق استهدف شبكة تُستخدم للبحث عن معلومات ورؤى استخباراتية في المواد والمصادر العامة غير المصنفة سرية، مشيرة إلى أن حجم المعلومات التي جرى الوصول إليها وطبيعتها لم يتضحا حتى الآن.

اختراق وكالات حكومية أمريكية

وأضاف التقرير أن الاختراق ربما لم يقتصر على المؤسستين الاستخباراتيتين، إذ يُعتقد أن معلومات لدى وكالات حكومية أمريكية أخرى تعرضت للكشف في الواقعة نفسها، دون تحديد تلك الجهات أو طبيعة البيانات المتأثرة.

أول رد رسمي

وفي أول رد رسمي على ما نشرته الصحيفة، قال مكتب مدير الاستخبارات الوطنية إن الحادث لم يتسبب في تعطيل القدرات الحيوية أو الأنظمة المصنفة سرية، في إشارة إلى استمرار عمل الأنظمة الأساسية المرتبطة بالمهام الاستخباراتية. وفي المقابل، لم تصدر وكالة الاستخبارات المركزية تعليقًا فوريًا على طلبات الرد، وفقًا لرويترز.

ويأتي الكشف عن الاختراق في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة سلسلة من الأعطال التقنية والحوادث المرتبطة بالأمن السيبراني، شملت مؤسسات حكومية وخدمات تكنولوجية، ما أعاد تسليط الضوء على التحديات التي تواجه حماية البنية الرقمية للجهات الحيوية.

ولم تكشف المعلومات المتاحة حتى الآن عن الجهة المسؤولة عن الاختراق، أو توقيت حدوثه بدقة، كما لم يتضح ما إذا كانت الواقعة ناجمة عن هجوم متعمد أو استغلال لثغرات تقنية.