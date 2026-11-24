جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن إيران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف، مشددًا على أن واشنطن لن تسمح لطهران بتطوير قدرات نووية عسكرية، وأن منع انتشار الأسلحة النووية يمثل أحد الأهداف الرئيسية للسياسة الأمريكية تجاه إيران.

وقال ترامب إن إيران «لن تحصل أبدا على سلاح نووي»، في تأكيد جديد للموقف الأمريكي الرافض لامتلاك طهران أسلحة نووية، وذلك في ظل استمرار المواجهة بين البلدين وتصاعد الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني ومستقبل الترتيبات الأمنية في المنطقة.

وكان ترامب قد كرر الموقف نفسه خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض في 20 نوفمبر الجاري، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستضمن عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، ومشيرًا إلى أنه ناقش هذا الملف مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاءاته الأخيرة.

وتأتي التصريحات في وقت تواصل فيه واشنطن فرض حصار بحري وضغوط اقتصادية على إيران، بالتزامن مع استمرار التوترات العسكرية في منطقة الخليج ومضيق هرمز، وسط مساعٍ دبلوماسية للتوصل إلى تفاهم ينهي المواجهة.

وكان الرئيس الأمريكي قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن طهران تسعى إلى التوصل لاتفاق، لكنه شدد على أن أي تفاهم يجب أن يتضمن ضمانات واضحة تحول دون امتلاكها سلاحًا نوويًا، معتبرًا أن هذه المسألة غير قابلة للتفاوض.

في المقابل، تتمسك إيران بحقها في تطوير برنامجها النووي للأغراض السلمية، وترفض الشروط الأمريكية التي تعتبرها انتهاكًا لحقوقها، ما يبقي الملف النووي أحد أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين.

وتعكس تصريحات ترامب استمرار تمسك واشنطن بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، في وقت لا تزال فيه فرص التسوية السياسية مرتبطة بمواقف الطرفين من البرنامج النووي والحصار الأمريكي ومستقبل الأمن الإقليمي.