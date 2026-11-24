ما زلنا على مواصلة الحديث عن عائلة الملك رمسيس الثاني منذ فترة، ونحن نتحدث عن أهم زوجات الملك رمسيس الثاني، فيجب ألا نتلاشى الحديث عن أبناء الملك الطامحين فى اعتلاء العرش حتى ولو كنا قد تحدثنا فى الماضى عن البعض منهم، ولكن هناك منهم مازال فى قائمة الانتظار، وحان الوقت للحديث عن الأمير الأول، وهو آمون حور خبشف، وكان أول ابن لرمسيس الثاني وزوجته وحبيبة قلبه الملكة نفرتاري من الأسرة التاسعة عشرة.

وكان ولي العهد، لكن توفي قبل أبيه، وغير اسمه من أمون حور وينميف إلى آمون حور خبشف في بداية حكم أبيه.

و كان الأمير آمون حور خبشف ولي عهد مصر في أول 25 عامًا من حكم رمسيس الثاني، لكنه توفي في النهاية قبل والده في العام 25 من حكم والده. خلفه ثاني أكبر أبناء رمسيس الثاني وليًا للعهد لمدة 25 عامًا أخرى (من السنة 25 إلى السنة 50 من حكم هذا الفرعون). مرنبتاح، الابن الثالث عشر لرمسيس الثاني، تولى العرش لاحقًا في السنة 67 من حكم رمسيس الثاني.

كما أنه تزوج من الأميرة نفرتاري ابنة رمسيس، وربما أيضًا أحد أبناء الملكة نفرتاري، لذلك أخته أو أخته غير الشقيقة، وأنجب منها ابنًا اسمه سيتي.

وكان الأمير أمون حور خبشف، بصفته وريثًا للعرش، حمل عدة ألقاب ، وكان بعضهم فريدًا مثل قائد القوات والمقرب الفعال والابن الأكبر لملك. تمت مشاركة بعض ألقابه الأخرى مع أمراء بارزين آخرين مثل حامل المروحة على يمين الملك و الكاتب الملكي.

و تشير ألقابه إلى أنه كان قد شغل منصبًا رفيعًا في الجيش، ووفقًا لبعض الصور البارزة، فقد قاتل هو وأخيه الأصغر غير الشقيق خعمواس في معركة قادش والحملات في النوبة (أو على الأقل رافق والده إلى هذه المعارك). يظهر على جدار في معبد بيت الولي.

وشارك الأ مير آمون حر خبشف في تبادل المراسلات الدبلوماسية مع الحيثيين بعد معاهدة السلام التي عقدها رمسيس الثاني معهم في العام 21.

تظهر تماثيل ورسومات آمون حور خبشف في معابد والده الشهيرة في أبو سمبل والأقصر، وفي معبد سيتي أبيدوس.

وتم تصويره أيضا مع والده وهو يحمل ثورًا في جدران معبد أبيدوس ويظهر بشكل متكرر على تماثيل رمسيس الثاني.



وعندما توفي الأمير آمون حور خبشف حوالي العام 25 من حكم والده. وكان ولي العهد التالي هو أخيه غير الشقيق رمسيس، الابن الأكبر لزوجته الثانوية إست نفرت.

وتم دفن الأمير آمون حور خبشف في المقبرة KV5 بوادي الملوك، في مقبرة كبيرة بنيت لأبناء رمسيس الثاني. يبدو أن دفنه قد تم فحصه في السنة 53 لرمسيس الثاني.

ومن بين القطع الأثرية التي عثر عليها بالمقبرة، أوعية كانوبية مكتوب عليها اسم آمون هر خبشف وتحتوي على أعضاء.

كما تم العثور على عظام لأربعة ذكور بما في ذلك جمجمة بها كسر عميق، يعتقد أنها صنعت بواسطة صولجان.