تحل اليوم الثلاثاء الموافق 24 من نوفمبر ذكرى رحيل الشيخ محمود خليل الحصري، أحد أبرز أعلام تلاوة القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي خلال العصر الحديث، وشيخ عموم المقارئ المصرية الأسبق، الذي ترك بصمة بارزة في تاريخ التلاوة، بفضل صوته المميز وإتقانه لأحكام التجويد واهتمامه بعلوم القراءات، لتظل تلاواته حاضرة في وجدان محبي القرآن الكريم رغم مرور 46 عامًا على وفاته.

ويُعد الشيخ الحصري من القراء الذين أسهموا في ترسيخ مكانة المدرسة المصرية في تلاوة القرآن الكريم، إذ ارتبط اسمه بالدقة في الأداء والالتزام بقواعد التجويد، إلى جانب رحلته العلمية التي بدأت منذ طفولته، وصولًا إلى مكانته بين كبار قراء القرآن الكريم.

مولد الشيخ محمود خليل الحصري ونشأته

وُلد الشيخ محمود خليل الحصري في الأول من ذي الحجة عام 1335هـ، الموافق 17 سبتمبر 1917م، بقرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، ونشأ في بيئة ارتبطت بالقرآن الكريم، وهو ما أسهم في توجيه اهتمامه نحو حفظ كتاب الله وتعلم أحكام تلاوته منذ سنواته الأولى.

واشتهر بلقب الحصري نسبة إلى والده، الذي عُرف بكثرة تصدقه بحصر المصليات والمساجد، ليصبح هذا اللقب ملازمًا له طوال مسيرته، ويرتبط لاحقًا بأحد أشهر الأصوات التي عرفتها الإذاعات والمنابر القرآنية.

رحلة حفظ القرآن الكريم ودراسة القراءات

بدأ الشيخ محمود خليل الحصري رحلته مع القرآن الكريم في سن مبكرة، فالتحق بكُتّاب قريته وهو في الرابعة من عمره، وواصل الحفظ والتلقي حتى أتم حفظ القرآن الكريم كاملًا عند بلوغه الثامنة، في إنجاز مبكر عكس مدى اهتمامه بكتاب الله واستعداده لمواصلة طريق العلم والتلاوة.

وبعد إتمام حفظ القرآن الكريم، التحق بالمعهد الديني في طنطا عندما بلغ الثانية عشرة من عمره، حيث واصل دراسته الدينية، واهتم بالتعمق في علوم القراءات، وتتلمذ على أيدي كبار الشيوخ والقراء في الأزهر الشريف، سعيًا إلى إتقان أصول التلاوة ومعرفة الفروق بين القراءات القرآنية.

واستمرت رحلته العلمية حتى حصل عام 1958 على شهادة علوم القراءات العشر، ليعزز بذلك مكانته العلمية في هذا المجال، ويجمع بين إتقان الحفظ والتلاوة والمعرفة المتخصصة بقواعد القراءات، وهو ما انعكس على أدائه الذي عُرف بالدقة والالتزام بأحكام التجويد.

التحاق الشيخ الحصري بالإذاعة المصرية

مثّل التحاق الشيخ محمود خليل الحصري بالإذاعة المصرية محطة مهمة في مسيرته، إذ تقدم عام 1944 لاختبارات الإذاعة، وتمكن من الحصول على المرتبة الأولى بين المتقدمين، في خطوة فتحت أمامه المجال للوصول بصوته إلى جمهور واسع من المستمعين داخل مصر وخارجها.

وجاء هذا النجاح امتدادًا لسنوات من الدراسة والتدريب والتعلق بالقرآن الكريم، كما أسهم في ترسيخ حضوره بين كبار القراء، وأتاح للمستمعين التعرف إلى أسلوبه المميز في التلاوة، الذي جمع بين وضوح النطق وإحكام مخارج الحروف والالتزام بقواعد التجويد.

وبمرور السنوات، أصبح اسم الشيخ محمود خليل الحصري من الأسماء البارزة في سجل قراء القرآن الكريم، وظلت مسيرته مثالًا للقارئ الذي جمع بين العلم والأداء، وكرس حياته لخدمة كتاب الله، لتبقى ذكراه حاضرة مع كل مناسبة تستعيد فيها الأجيال سير أعلام التلاوة المصرية.

