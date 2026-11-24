تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضخ كميات كبيرة ومتنوعة من السلع والمنتجات الغذائية الناتجة عن قطاعاتها الإنتاجية، عبر شبكة منافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تتراوح بين 20% و30%، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن مكافحة الغلاء وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وبمتابعة مستمرة من علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي وجه القطاعات الإنتاجية والهيئات التابعة للوزارة بزيادة معدلات ضخ المنتجات الغذائية، وتعزيز توافرها أمام المواطنين.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة استمرار ضخ السلع بمعدلات يومية مرتفعة، مع الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المنتجات، وتكثيف الرقابة الميدانية على المنافذ لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة، ومنع أي ممارسات احتكارية، بما يسهم في تحقيق التوازن بالأسواق وتخفيف الضغوط على ميزانية الأسر المصرية.

اللحوم والدواجن والخضراوات بأسعار مخفضة

وتشمل قائمة المنتجات المطروحة بمنافذ وزارة الزراعة مجموعة واسعة من السلع الغذائية الأساسية، من بينها اللحوم البلدية الطازجة والمجمدة، والدواجن، وبيض المائدة، والألبان ومنتجاتها، والخضراوات والفاكهة، والبقوليات، والزيوت، وعسل النحل، إلى جانب منتجات التصنيع الغذائي المختلفة.

وتُطرح هذه المنتجات من خلال نحو 600 منفذ ثابت تابع للوزارة، موزعة على مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي ومحطات البحوث الزراعية بمختلف المحافظات، فضلًا عن منافذ مركز البحوث الزراعية بالجيزة، وهيئة الإصلاح الزراعي، وقطاع الإنتاج بالدقي، إلى جانب المنافذ المتنقلة التي تستهدف المناطق النائية والميادين العامة لضمان وصول السلع إلى أكبر عدد من المواطنين.

وأكدت الوزارة أن عمليات طرح المنتجات بصورة يومية تتم وفق منظومة رقابية مشددة، تستهدف التأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك، والالتزام بالأسعار المحددة، بما يضمن توفير منتجات آمنة بأسعار مناسبة ويسهم في الحد من التفاوت السعري بالأسواق.

تعاون حكومي لتوسيع شبكة المنافذ

وفي سياق متصل، تواصل وزارة الزراعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التنسيق فيما بينها ضمن المشروع القومي «كاري أون» (Carry On)، الذي يستهدف تطوير المنافذ وتحديث منظومة تداول السلع، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بتوفير المنتجات الغذائية.

ويستهدف المشروع توحيد الجهود الحكومية وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية، وتوسيع نطاق التوزيع والضخ اليومي من خلال شبكة أكبر من المنافذ ومراكز البيع الموحدة، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على المنتجات الغذائية عالية الجودة بمختلف القرى والمراكز والمحافظات.

تحذير من صفحات بيع منتجات الوزارة عبر الإنترنت

وفي المقابل، جددت وزارة الزراعة تحذيرها من الصفحات الإلكترونية والإعلانات التي تنتحل اسم الوزارة أو تدعي بيع منتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة عدم امتلاكها أي صفحات للترويج أو بيع السلع إلكترونيًا.

وناشدت الوزارة المواطنين عدم التعامل مع الصفحات الوهمية أو الانسياق وراء الإعلانات التي تدعي تبعيتها لها، أو إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت باسم الوزارة، مشددة على أن الحصول على منتجاتها يكون من خلال الشراء المباشر من المنافذ الرسمية والمعتمدة، سواء الثابتة أو المتحركة، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمانًا لجودة المنتجات وسلامتها.

