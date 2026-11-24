شن سعد سمير، نجم الأهلي السابق، هجوما حادا على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال سعد سمير، في تصريحات تلفزيونية، إن جماهير الأهلي حذرت اللاعبين قبل المباراة، لكنهم لم يستوعبوا الرسالة ولم يقدموا الأداء المنتظر داخل الملعب، معربا عن استغرابه من المستوى الذي ظهر به الفريق خلال اللقاء.

وأضاف: "اللاعيبة مش رجالة في الملعب ولا مقدرين حجم النادي ولا مستوعبين هما فين"، مشيرا إلى أن اللاعبين يدركون طبيعة المدرب منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية، ولذلك لم يكن ينتظر حدوث تغيير كبير في الأداء بعد فترة التوقف.

وواصل نجم الأهلي السابق انتقاداته قائلا إن اللاعبين حصلوا على الأموال والإعلانات والشهرة، متسائلا عما قدموه للفريق داخل الملعب، مؤكدا أن الخسارة قد تكون مقبولة في كرة القدم، لكن الأهم هو تقديم أداء يعكس قيمة النادي والقتال حتى اللحظة الأخيرة.

وكان الأهلي قد تلقى خسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، ليتوقف رصيده عند 20 نقطة ويتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بينما رفع الفريق السماوي رصيده إلى 27 نقطة في صدارة المسابقة، مستفيدا من فوزه على الفريق الأحمر.

وسجل كريم حافظ الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.