كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، كواليس اختيار الجنوب إفريقي رولاني موكوينا لتولي القيادة الفنية للفريق، موضحًا المعايير التي اعتمدت عليها إدارة النادي قبل إتمام التعاقد معه.

وقال هاني سعيد، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «مودرن سبورت»، الذي يقدمه الإعلامي أمير هشام على قناة «مودرن MTI»، إن إدارة بيراميدز كانت تبحث عن مدير فني يمتلك خبرات جيدة في الكرة الإفريقية، وألا يكون متقدمًا في السن، بما يتناسب مع طموحات النادي خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن موكوينا يمتلك خبرات في الكرة الإفريقية، بعدما خاض تجارب تدريبية في المغرب والجزائر، كما قدم مستويات جيدة مع الوداد المغربي رغم الظروف الصعبة التي واجهها خلال تجربته هناك.

وأوضح المدير الرياضي لبيراميدز أن شخصية موكوينا كانت من العوامل المهمة التي ساهمت في اختياره، مشيرًا إلى أن النادي يبحث عن مدرب يمتلك القدرة على اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الفريق.

وتابع أن الشخصية القوية للمدير الفني لا تعني مجرد التعامل الحاسم، وإنما قدرته على اتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت الصحيح، بما يخدم مصلحة النادي ومشروعه الرياضي.

وتأتي تصريحات هاني سعيد في ظل سعي بيراميدز لمواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية، بعدما أصبح الفريق أحد أبرز المنافسين على لقب الدوري المصري خلال المواسم الأخيرة.