تحقق الولايات المتحدة في احتمال تورط إيران في عشرات الهجمات السيبرانية التي استهدفت ناقلات الطاقة، وسط مخاوف من أن طهران توسّع نطاق الحرب من خلال عمليات إلكترونية ومخططات إرهابية تستهدف أمريكيين بعيدًا عن منطقة الشرق الأوسط، وفقًا لما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال يوم الاثنين.

عشرات الهجمات السيبرانية



ويُعتقد أن ما يصل إلى 50 سفينة تحمل النفط والغاز البترولي المسال والمنتجات الكيميائية ومواد أخرى قابلة للانفجار قد تعرضت لهجمات، بحسب الصحيفة، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين وأشخاص آخرين مطلعين على الأمر.





وأضافت الصحيفة أن بعض السفن تلقت أيضًا تحذيرات وتهديدات بوجود قنابل، تشير إلى احتمال تفجير تلك السفن، مشيرة إلى أن إيران تُعد المشتبه به الرئيسي في الهجمات، فيما ترى السلطات الأمريكية أن روسيا أيضًا قد تكون متورطة.

