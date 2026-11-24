كشف الإعلامي أمير هشام عن وجود حالة من عدم القناعة لدى عدد من لاعبي النادي الأهلي بالمدير الفني المغربي الحسين عموتة، على المستويين الفني والتكتيكي، في ظل عدم توافق أسلوبه مع إمكانيات اللاعبين وطريقة لعبهم المعتادة.

وقال أمير هشام، خلال تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورت»، المذاع على قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن أحد اللاعبين الكبار والمهمين داخل الفريق تواصل مع أحد مسؤولي الكرة بالنادي، واشتكى له من المدير الفني الحسين عموتة.

وأوضح أن اللاعب أكد للمسؤول عدم قدرته على تقديم إمكانياته الفنية بالشكل المطلوب داخل الملعب، بسبب طريقة اللعب التي يعتمد عليها المدرب المغربي، مشيرًا إلى وجود شعور لدى بعض اللاعبين بالتعرض للظلم نتيجة عدم ملاءمة الأسلوب الفني للمدير الفني لقدراتهم، فضلًا عن عدم اعتيادهم على تطبيقه.

وأضاف أن الأهلي أهدر وقتًا طويلًا بقرار الإبقاء على عموتة في منصبه، رغم علامات الاستفهام المتعلقة بأدائه الفني وقدرته على قيادة الفريق.

وفي سياق آخر، انتقد أمير هشام الأداء الذي قدمه الأهلي أمام بيراميدز، مؤكدًا أن الفريق ارتكب أخطاء فنية عديدة على المستويين الفردي والجماعي، وأن أشرف داري كان اللاعب الوحيد الذي ظهر بصورة مميزة خلال اللقاء.

وأشار إلى أن مصطفى شوبير وخط الدفاع يتحملون مسؤولية الهدف الثاني الذي سجله مصطفى فتحي لاعب بيراميدز، موضحًا أن استقبال الهدف الثاني صعّب من مهمة الأهلي في العودة إلى المباراة، بعدما كان الفريق متأخرًا بهدف دون رد.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أداء الأهلي لم يكن مقنعًا، وأن الحسين عموتة لا يصلح، من وجهة نظره، لقيادة فريق بحجم النادي الأهلي، كاشفًا في الوقت نفسه عن وجود حالة من عدم القناعة لدى بعض اللاعبين بأحد أفراد الجهاز الفني، دون الخوض في تفاصيل أخرى وصفها بأنها لا يجوز الحديث عنها.