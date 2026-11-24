قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن معلومات استخباراتية أشارت إلى أن روسيا تخطط لشن هجمات جديدة على أوكرانيا، وحث الولايات المتحدة والدول الأخرى على أخذ ذلك في الاعتبار، إذ ‌تعتمد إمدادات أنظمة الدفاع الجوي على قراراتها.

الحرب الروسية الأوكرانية



وتشن القوات الروسية هجمات جوية شبه متواصلة على كييف ومدن أخرى منذ سبتمبر أيلول.

وأسفر هجوم على حي مركزي في العاصمة يوم الاثنين عن إصابة خمسة، في حين أسفر هجوم على بلدة في المنطقة التي تضم كييف عن مقتل 11 شخصا ⁠يوم الأحد.



وقال زيلينسكي في خطاب مصور مساء أمس الاثنين "تمتلك أجهزتنا الاستخباراتية معلومات عن استعدادات الروس لشن هجمات جديدة"، دون أن يحدد إطارا زمنيا لأي هجمات جديدة.



ودعا زيلينسكي منذ فترة طويلة إلى زيادة إمدادات أسلحة الدفاع الجوي، وقال أمس الاثنين إن ضمان توفر إمدادات جاهزة يعني حرمان موسكو من فرصة "إظهار ازدراءها للدبلوماسية وحياة البشر".



وقال "من المهم أن تؤخذ مثل هذه الإشارات في الاعتبار أيضا في الولايات المتحدة وفي الدول الأخرى التي تؤثر قراراتها على توريد أنظمة الدفاع ‌ضد ⁠الصواريخ الباليستية لحماية مدننا وبنيتنا التحتية".