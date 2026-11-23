تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية، مساء اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026، إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

وتبحث جماهير الفريقين عن كيفية مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم، وموعد انطلاق صافرة البداية، والقنوات الناقلة للمواجهة، في ظل أهمية اللقاء في صراع المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب كبير للمواجهة التي تجمع متصدر المسابقة بوصيفه، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في تحديد شكل المنافسة على اللقب خلال المرحلة المقبلة.

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم

يمكن للجماهير متابعة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر عبر شبكة قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

يمكن متابعة البث عبر المنصات الرقمية الرسمية التابعة للجهات الناقلة، وفقًا لحقوق البث المتاحة، إلى جانب متابعة التغطية اللحظية للمباراة والتحديثات الخاصة بالنتيجة والتشكيل وأبرز الفرص والأحداث.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم

تقام مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الإثنين الموافق 23 نوفمبر 2026، على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في المواعيد التالية:

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

تنقل شبكة قنوات أون سبورت مباراة الأهلي وبيراميدز عبر قناتي ON SPORT وON SPORT MAX، مع تقديم تغطية خاصة واستوديو تحليلي قبل انطلاق المواجهة وبعد نهايتها.

ويمكن للجماهير متابعة اللقاء عبر القنوات التالية:

ON SPORT 1 HD.

ON SPORT MAX HD.

معلق مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم

أعلنت شبكة أون سبورت خريطة التعليق الصوتي للمواجهة المرتقبة، حيث يتولى أيمن الكاشف التعليق عبر القناة الصوتية الأولى، ومحمد الكواليني عبر القناة الصوتية الثانية على ON SPORT.

ويتولى مؤمن حسن التعليق عبر الصوت الأول، ومحمود أبو الركب عبر الصوت الثاني على ON SPORT MAX.

موقف الأهلي وبيراميدز قبل المباراة

يدخل بيراميدز المواجهة متربعًا على قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثماني الأولى، ليقدم بداية قوية ويؤكد رغبته في المنافسة على لقب البطولة.

في المقابل، يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادل في مباراتين، دون تلقي أي هزيمة خلال أول 8 جولات.

ويبحث الأهلي عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتقليص الفارق مع بيراميدز إلى نقطة واحدة، وإشعال المنافسة على صدارة المسابقة، بينما يطمح الفريق السماوي إلى مواصلة انتصاراته والابتعاد بالقمة بفارق أكبر.

تفاصيل مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم

المباراة: الأهلي ضد بيراميدز.

البطولة: الدوري المصري الممتاز.

الجولة: التاسعة.

التاريخ: الإثنين 23 نوفمبر 2026.

التوقيت: 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

الملعب: استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة: ON SPORT 1 HD وON SPORT MAX HD.

المعلقون: أيمن الكاشف، محمد الكواليني، مؤمن حسن، محمود أبو الركب.

وتترقب الجماهير صافرة البداية لمتابعة واحدة من أبرز مواجهات الموسم، في ظل رغبة الأهلي في إسقاط المتصدر واستعادة القمة، وطموح بيراميدز في تأكيد تفوقه ومواصلة رحلة الانتصارات في الدوري المصري.