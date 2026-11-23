لقي شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الدائري بمنطقة الطالبية، بالقرب من محطة الأتوبيس الترددي، ليسقط جثة هامدة متأثرًا بإصاباته، فيما تسبب الحادث في تباطؤ حركة السيارات وحدوث تكدس مروري بمحيط الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى أعلى الطريق الدائري بنطاق الطالبية، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص، تبين أن سيارة صدمت شخصًا أثناء عبوره الطريق، ولم يتمكن قائدها من تفاديه، ما أسفر عن مصرعه في الحال، فيما بقيت السيارة بمكان الحادث لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأدى الحادث إلى تكدس السيارات أعلى الطريق الدائري، بالتزامن مع انتقال الأجهزة المعنية لمعاينة موقع التصادم والعمل على تسيير الحركة المرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.