أعلنت الدكتورة هالة فوزي أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، استهداف الاتحاد زيادة معدلات تمويل القطاعات الصناعية والزراعية الموجهة للتصدير خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دعم نمو المشروعات الإنتاجية وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

جاء خلال فعاليات الجولة الرابعة من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت أن الاتحاد يضم مؤسسات متخصصة في تمويل الشركات الموجهة للتصدير، نجحت خلال السنوات الماضية في تمويل مشروعات متناهية الصغر قامت بتصدير منتجات زراعية وصناعية، من بينها دبس الرمان والأعشاب الطبية والخضروات والفواكه، إلى جانب منتجات مصنعة مثل المراتب.

وأضافت أن الاتحاد يتعاون بصورة مستمرة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير برامج تدريبية للمنتجين حول كيفية التعامل مع التحديات الخارجية، والعمل على تطوير منتجات تمويلية تتلاءم مع احتياجات المصدرين، بما يدعم تحقيق الشمول المالي والتصديري.

تمويلات بقيمة 108 مليارات جنيه

وأشارت إلى أن الاتحاد يضم 530 مؤسسة، قدمت تمويلات بقيمة 108 مليارات جنيه لنحو 4.1 مليون عميل في قطاع الأنشطة متناهية الصغر، بحد تمويلي يصل إلى 300 ألف جنيه، بالإضافة إلى تمويلات بقيمة 25.3 مليار جنيه لنحو 16.7 ألف عميل، بحد تمويلي يصل إلى 15 مليون جنيه.