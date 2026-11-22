افتتح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، فعاليات الجولة الرابعة من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة بني سويف، والتي تستهدف تعزيز القدرات التصديرية للشركات المحلية، ورفع وعي مجتمع الأعمال بآليات التصدير والفرص المتاحة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية المعنية بالتجارة الخارجية والتصدير، ومجتمع الأعمال والشركات العاملة بالقطاعات الإنتاجية المختلفة.

فعاليات المبادرة

وشهدت فعاليات المبادرة تنظيم جلسة قطاعية متخصصة سبقت الجلسة الرئيسية، تضمنت ورشتين لمناقشة الفرص والتحديات التصديرية في قطاعي الحاصلات الزراعية ومنتجاتها الطازجة، والصناعات الغذائية المصنعة، مع ضم النباتات الطبية والعطرية إلى قطاع الحاصلات الزراعية، نظرًا لثقلها المشترك بين المحافظات الثلاث المستهدفة بالمبادرة، وهي بني سويف والفيوم والمنيا.

وتناولت الورشة الأولى، الخاصة بقطاع الحاصلات الزراعية ومنتجاتها الطازجة والنباتات الطبية والعطرية، سبل تعزيز القدرات التصديرية للشركات العاملة بالقطاع، ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الخارجية، ودور الجهات المعنية في دعم المصدرين وتيسير إجراءات التصدير، بمشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والاتحاد المصري للتخصيم، وبنك تنمية الصادرات، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وهيئة تنمية الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات، ومركز تدريب التجارة الخارجية، ومركز تحديث الصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما ناقشت الورشة الثانية، الخاصة بقطاع الصناعات الغذائية المصنعة، فرص زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وسبل استفادة الشركات من الخدمات والبرامج التي تقدمها الجهات المعنية لدعم أنشطتها الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في توسيع قاعدة الشركات المصدرة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الغذائية المصرية.

وستتضمن الجلسة الرئيسية استعراض جهود الجهات الحكومية المعنية في دعم الاستثمار وتنمية الصادرات، بما يشمل دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الحوافز الاستثمارية، وجهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مساندة الشركات الناشئة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب عرض خارطة الطريق والخطة التنفيذية لاستراتيجية تنمية الصادرات المصرية، ودور مصلحة الجمارك والتمثيل التجاري في تيسير إجراءات التصدير وفتح الأسواق وخلق فرص تصديرية جديدة.

كما تتناول الجلسة قواعد وإجراءات التصدير والاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ، وبرامج مساندة التسويق الخارجي وبناء القدرات التصديرية، وجهود الجهات المعنية بسلامة الغذاء وتحديث الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن استعراض بوابة معلومات التجارة الخارجية المصرية، وآليات الاستفادة من صندوق الاستثمار الصناعي، والخدمات التمويلية التي يقدمها بنك تنمية الصادرات وبرامج تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.