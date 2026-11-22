عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعا مع أرمين ساركيسيان، سفير أرمينيا لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأكد الوزير أهمية تنويع الأسواق وزيادة الصادرات المصرية، موجها بتشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن الجانبين لدراسة هيكل التجارة البينية وتحديد السلع والمنتجات التي يمكن تعزيز التبادل بشأنها،

على أن يتم التنسيق لتحديد ممثلي المجموعة وبدء اجتماعاتها.

وأوضح الوزير أن الوزارة تدرس أنسب الأنظمة الاستثمارية التي تدعم توسعات الشركات الأرمينية في مصر، وفقا لطبيعة المشروعات المستهدفة، مستعرضا مقومات مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير، وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تتضمن معاملات تفضيلية، ومن بينها اتفاقيات أغادير ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والميركوسور، بما يتيح للمستثمرين النفاذ إلى أسواق واسعة.

ومن جانبه، أكد السفير الأرميني تطلع بلاده إلى مضاعفة التبادل التجاري مع مصر والاستفادة من إمكاناتها الاستثمارية والإنتاجية، خاصة في قطاعات المنتجات الزراعية والألبان والأسماك، مشيرا إلى وجود تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف النقل والرسوم الجمركية وغياب اتفاقيات التجارة الحرة بين البلدين.

تنظيم بعثة أعمال مشتركة

واتفق الجانبان على تنظيم بعثة أعمال مشتركة تضم رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين لاستكشاف فرص التعاون في المجالات ذات المزايا النسبية والاهتمام المشترك بين البلدين، وفتح قنوات مباشرة للتواصل بين مجتمعي الأعمال، إلى جانب تنظيم زيارات متبادلة للتعرف على الفرص المتاحة وإقامة مشروعات مشتركة.

كما بحث الاجتماع ترتيبات زيارة وفد أرميني إلى مصر ديسمبر المقبل، يضم مسؤولين معنيين بالاستثمار، من بينهم رئيسة صندوق دعم الاستثمارات الأرميني ونائبتها، حيث جرى التنسيق لعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين وممثلي مجتمع الأعمال، وبحث فرص التعاون مع صندوق مصر السيادي، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية للمناطق الاستثمارية والمناطق الحرة وعدد من مشروعات الصندوق، للتعرف على التجربة المصرية في تهيئة بيئة الأعمال وتوفير الخدمات للمستثمرين والفرص الاستثمارية المتاحة.