كشف تقرير للمؤشر العالمي للفتوى (GFI)، التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن تنوع أنماط الشائعات والمعلومات المضللة المتداولة محليًا ودوليًا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2026، واتساع المجالات التي تستهدفها، بدءًا من القضايا الاقتصادية والمعيشية والسياسية، وصولًا إلى المقدسات والرموز الدينية، في ظل تنامي استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى يصعب على بعض المتلقين التمييز بين حقيقته وزيفه.

وأوضح المؤشر أن الشائعات لم تعد تقتصر على اختلاق الأخبار أو تحريف التصريحات، وإنما أصبحت تعتمد على أساليب أكثر تعقيدًا، تشمل إعادة توظيف الصور والمقاطع القديمة خارج سياقها، وانتحال صفات المؤسسات والشخصيات العامة، وتوليد محتوى صوتي ومرئي باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يمنح بعض الروايات المضللة مظهرًا من المصداقية ويساعد على تداولها عبر المنصات الرقمية.

وأشار التقرير إلى أن خطورة هذه التحولات تتجاوز نشر معلومات غير صحيحة، إذ تمتد إلى التأثير في ثقة الأفراد بالمؤسسات، وإثارة المخاوف المرتبطة بالاحتياجات اليومية، وتوظيف المشاعر الدينية في تأجيج الانقسامات المجتمعية، وهو ما يتطلب الانتقال من مجرد رصد الشائعات ونفيها إلى تحليل أساليب إنتاجها وانتشارها، وتطوير آليات أكثر فاعلية للوقاية منها.

الشائعات المحلية.. استهداف الاقتصاد والمعيشة والخدمات الأساسية

وعلى المستوى المحلي، رصد المؤشر تنوعًا في المجالات التي تناولتها الشائعات، شملت الأمن القومي والسياسة والاقتصاد والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والطاقة والمرافق العامة، إلى جانب القضايا الدينية والإعلامية، بما يعكس تعدد الموضوعات التي يمكن استغلالها في إنتاج روايات مضللة وإثارة الجدل المجتمعي.

ففي المجالين السياسي والاقتصادي، برزت ادعاءات تتعلق بالمشروعات التنموية في سيناء وجدواها، وإعادة تداول تصريحات قديمة منسوبة إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن قناة السويس وربطها بمزاعم بيع القناة، إلى جانب معلومات متداولة عن طرح أراضٍ ومواقع مطلة على كورنيش النيل والبحر الأحمر للبيع، والتشكيك في سلامة بعض مكونات محطة الضبعة النووية، فضلًا عن تضخيم التداعيات الاقتصادية للأزمات الإقليمية.

وامتدت الشائعات إلى قطاع التعليم، من خلال تداول مزاعم بشأن فرض رسوم على بعض المواد الدراسية، وتقسيم العام الدراسي إلى أربعة فصول، وإلغاء الإدارات التعليمية، وتأجيل امتحانات شهر نوفمبر، ومد اليوم الدراسي حتى الرابعة عصرًا، وهي موضوعات تناولتها وسائل إعلام مع نشر ردود الجهات المختصة بشأنها.

وفي القطاعين الصحي والاجتماعي، شملت المعلومات المضللة ادعاءات بشأن نقص الأدوية الأساسية وأدوية التأمين الصحي، وحذف أكثر من ثلاثة ملايين أسرة مستحقة من برنامج «تكافل وكرامة»، إلى جانب مزاعم تتعلق بالدعم والسلع التموينية، فيما ظهرت شائعات أخرى حول إمدادات الوقود والكهرباء وتوافر المنتجات الزراعية والسلع الأساسية.

ويرى مؤشر الفتوى أن الشائعات المرتبطة بالاحتياجات المعيشية والخدمات الأساسية تمثل أحد أكثر أنماط التضليل حساسية؛ لارتباطها المباشر بحياة المواطنين، وقدرتها على إثارة المخاوف بشأن الحصول على الغذاء والدواء والدعم والخدمات، فضلًا عن تأثيرها المحتمل في الثقة بالمؤسسات المعنية بتقديم تلك الخدمات.

التضليل الديني.. من الفتاوى المنسوبة زورًا إلى الإجابات المولدة بالذكاء الاصطناعي

وفي المجال الديني، سلط مؤشر الفتوى الضوء على تحول لافت في أساليب التضليل، يتمثل في انتقال بعض الممارسات من اختلاق الفتاوى ونسبتها إلى العلماء والمؤسسات الدينية، إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج إجابات في مسائل شرعية وتفسيرية، ثم تداولها باعتبارها معلومات دينية موثوقة، رغم ما قد تتضمنه من أخطاء أو تفسيرات غير منضبطة.

وأشار المؤشر في هذا السياق إلى تجربة تناولتها مصادر صحفية، تضمنت تقصي 15 منصة مختلفة للذكاء الاصطناعي في موضوعات تتعلق بالفتوى وتفسير بعض آيات القرآن الكريم وتأويل الرؤى والأحلام، وأظهرت النتائج المنشورة تفاوتًا في بعض الإجابات ووقوع أخطاء في التعامل مع النصوص الشرعية وتفسيرها.

وأوضح المؤشر أن هذه التجربة تثير تساؤلات مهمة بشأن حدود الاعتماد على النماذج الذكية في تقديم المعرفة الدينية، إذ إن قدرة تلك الأدوات على إنتاج إجابات لغوية تبدو متماسكة لا تعني بالضرورة امتلاكها الضوابط العلمية والشرعية اللازمة لفهم النصوص واستنباط الأحكام أو تنزيلها على الوقائع المختلفة.

وأكد المؤشر أن الفتوى ليست مجرد إجابة عن سؤال ديني، وإنما عملية علمية متخصصة تتطلب فهم النصوص الشرعية ومقاصدها، والإحاطة بملابسات السؤال وظروف المستفتي، ومراعاة اختلاف الأحوال والوقائع؛ ومن ثم فإن الإجابات التي تنتجها أدوات الذكاء الاصطناعي لا تكتسب صفة الفتوى الشرعية لمجرد صياغتها في قالب ديني أو تداولها على نطاق واسع.

وفي السياق ذاته، حذر المؤشر من استمرار محاولات انتحال الشخصيات الدينية باستخدام تقنيات توليد الأصوات والصور، لإنتاج مقاطع تبدو وكأنها صادرة عن علماء أو دعاة معروفين، سواء بهدف نشر فتاوى غير صحيحة أو الترويج لمنتجات وخدمات اعتمادًا على الثقة التي تحظى بها تلك الشخصيات لدى الجمهور.

وشدد المؤشر على ضرورة التمييز بين ثلاثة أنماط من التضليل الديني؛ أولها الفتوى المفبركة التي تُنسب زورًا إلى عالم أو مؤسسة دينية، وثانيها الإجابة غير الصحيحة التي ينتجها نموذج ذكاء اصطناعي، وثالثها المقطع الصوتي أو المرئي المصطنع الذي يستخدم صوت شخصية دينية أو صورتها لإيهام الجمهور بصدور تصريح عنها.

ويرى المؤشر أن هذا التمييز يمثل خطوة أساسية في بناء آليات فعالة للمواجهة؛ لأن لكل نمط خصائص مختلفة تتطلب وسائل للتحقق والتصحيح، تجمع بين الخبرة الشرعية والأدوات التقنية والوعي الإعلامي.

المقدسات الدينية في دائرة التضليل.. مقاطع مفبركة وأحداث خارج سياقها

وعلى المستويين الإقليمي والدولي، رصد التقرير تداول صور ومقاطع مرتبطة بالمقدسات الإسلامية والأحداث الأمنية والسياسية، جرى توظيف بعضها لإثارة المشاعر الدينية أو تقديم وقائع غير صحيحة في صورة أحداث استثنائية.

ومن أبرز تلك النماذج مقطع مصور انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر أسرابًا من الطيور تحلق بصورة دائرية منتظمة فوق الكعبة المشرفة، وجرى تقديمه باعتباره مشهدًا استثنائيًا، قبل أن تكشف عمليات التحقق أن المشاهد المتداولة مولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ولا توثق الواقعة بالصورة التي ظهرت بها.

كما أشار التقرير إلى إعادة تداول مقطع قديم لحادثة أمنية في محيط المسجد الحرام، مع تقديمه على أنه يوثق محاولة تفجير حديثة، بالتزامن مع التوترات الإقليمية، وهو ما يعكس أحد أنماط التضليل القائمة على إعادة استخدام مواد بصرية حقيقية، ولكن في سياقات زمنية ومكانية مغايرة للوقائع الأصلية.

وامتدت هذه الممارسات إلى تداول مقاطع وأخبار تزعم وقوع حرائق وأضرار واسعة في مطار الرياض أو تعرض مناطق مقدسة لأضرار ناجمة عن هجمات باليستية، قبل أن تتناول منصات التحقق هذه الادعاءات، وتشير إلى الاعتماد في بعضها على مواد قديمة أو مفبركة.

وأوضح مؤشر الفتوى أن خطورة هذا النوع من التضليل تكمن في أن الصورة أو الفيديو قد يكونان صحيحين في الأصل، لكن إعادة نشرهما في سياق مختلف تمنحهما دلالة زائفة؛ الأمر الذي يجعل التحقق من تاريخ المادة ومكان تصويرها ومصدرها الأصلي ضرورة لا تقل أهمية عن التحقق من سلامتها التقنية.

من برلين إلى باريس.. الشائعات الدينية أداة لتغذية الاستقطاب

وفي السياق الدولي، تناول المؤشر عددًا من الادعاءات التي استهدفت إثارة التوترات الدينية في المجتمعات الأوروبية، من بينها تداول مزاعم بشأن إحراق خمس كنائس في فرنسا خلال يوم واحد، وهي رواية أشارت جهات تحقق أوروبية إلى عدم وجود ما يدعمها في السجلات الرسمية للحوادث.

كما رصد التقرير تداول مقطع مصور قُدم باعتباره دليلًا على وقوع أعمال شغب ذات طابع ديني في العاصمة الألمانية برلين، قبل أن تشير عمليات التحقق إلى أن المشاهد تعود إلى احتفالات تقليدية قديمة في قبرص بمناسبة عيد الفصح، ولا تتعلق بالأحداث التي نُسبت إليها.

وأشار المؤشر إلى أن هذه النماذج تكشف عن توظيف المواد البصرية المنزوعة من سياقها في تعزيز الصور النمطية السلبية وإثارة التوتر بين الجماعات الدينية، بما قد يسهم في تغذية خطابات الكراهية والاستقطاب داخل المجتمعات متعددة الثقافات.

وشملت الأمثلة كذلك تداول مزاعم تربط يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 بنهاية العالم أو قيام الساعة، بالاستناد إلى قراءة مضللة لدراسة رياضية قديمة عن النمو السكاني نُشرت عام 1960، في نموذج يعكس كيفية انتزاع بعض النتائج النظرية من سياقها العلمي وإعادة تقديمها للجمهور باعتبارها نبوءات حتمية أو حقائق دينية.

ست آليات لصناعة الشائعات.. من اختلاق الوقائع إلى التزييف العميق

وفي قراءة تحليلية لأنماط التضليل المرصودة، حدد مؤشر الفتوى ست آليات رئيسية تتكرر في صناعة الشائعات وتداولها، تتمثل في اختلاق الوقائع من الأساس، واجتزاء التصريحات وإخراجها من سياقها، وإعادة استخدام الصور والمقاطع القديمة لإثبات أحداث جديدة، وانتحال صفات المؤسسات والشخصيات العامة، وإنتاج محتوى صوتي ومرئي باستخدام الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن إعادة تدوير أخبار سابقة وتقديمها باعتبارها تطورات حديثة.

وأوضح المؤشر أن هذه الآليات قد تتداخل في الشائعة الواحدة؛ إذ يمكن الجمع بين تصريح قديم وصورة مفبركة وعنوان مثير، أو استخدام صوت اصطناعي لشخصية معروفة لإضفاء المصداقية على رواية غير صحيحة، الأمر الذي يزيد صعوبة اكتشاف التضليل لدى الجمهور، خاصة في ظل سرعة تداول المحتوى عبر المنصات الرقمية.

ولفت إلى أن الشائعات التي تستهدف الاحتياجات الأساسية أو تستند إلى رموز دينية أو أحداث أمنية حساسة قد تستفيد من استثارة مشاعر الخوف والقلق والغضب، بما يدفع بعض المستخدمين إلى إعادة نشرها قبل التحقق من صحتها، وهو ما يعزز أهمية بناء الوعي الوقائي بدلًا من الاكتفاء بتصحيح المعلومات بعد انتشارها.

«Chat EGYPT» و«حصين».. التكنولوجيا في مواجهة التضليل

وفي إطار البحث عن أدوات أكثر تطورًا لمواجهة الشائعات، أشار مؤشر الفتوى إلى إطلاق منصة «Chat EGYPT» خلال فعاليات «منتدى مصر» في أكتوبر 2026، بوصفها إحدى المبادرات التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم التحقق من المعلومات والتعامل مع المحتوى المتداول، بما يعكس اتجاهًا نحو الاستفادة من الأدوات الرقمية في الحد من انتشار الأخبار المضللة.

وفي سياق متصل، تناول المؤشر توجه دار الإفتاء المصرية نحو إطلاق منصة «حصين»، التي تستهدف توظيف التقنيات الحديثة في إتاحة المعرفة الشرعية الموثوقة وتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة المحتوى الديني المضلل، بما يدعم جهود المؤسسة في تعزيز الوعي الديني والرقمي.

وأوضح المؤشر أن الاستفادة من التكنولوجيا في مواجهة الشائعات تتطلب الجمع بين قدراتها في البحث والتحليل والكشف عن المحتوى المصطنع، وبين التحقق البشري والمراجعة العلمية المتخصصة، لا سيما في القضايا الدينية التي تتصل بالنصوص الشرعية والفتاوى والأحكام.

وأكد أن أهمية هذه المبادرات ترتبط بقدرتها على تقديم معلومات واضحة وموثوقة يسهل وصول الجمهور إليها، وتوفير بدائل معرفية تساعد المستخدمين على التمييز بين المحتوى الصحيح والروايات المضللة.

خريطة المواجهة.. الرصد المبكر وبناء الوعي وتعزيز الثقة

وخلص مؤشر الفتوى إلى أن مواجهة الشائعات لم تعد مسؤولية جهة واحدة، بل تتطلب منظومة متكاملة تجمع بين المؤسسات الرسمية والدينية والإعلامية ومراكز التحقق، وتقوم على سرعة الاستجابة وتبادل المعلومات وتطوير أدوات الرصد والتحليل، إلى جانب رفع وعي الجمهور بأساليب التضليل المتجددة.

ودعا المؤشر إلى تطوير منظومة للرصد المبكر تعتمد على التصنيف الموضوعي والجغرافي والزمني للشائعات، وتوثيق تاريخ أول ظهور لكل ادعاء، والتمييز بين الشائعات المستحدثة والمعلومات القديمة التي يعاد تداولها في سياقات مختلفة، بما يساعد على فهم أنماط الانتشار وتحديد الموضوعات الأكثر احتياجًا للتوعية والتصحيح.

كما أوصى بتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية ومراكز التحقق ووسائل الإعلام، وتكثيف الرسائل التوعوية المتعلقة بالشائعات التي تمس الغذاء والدواء والدعم والتعليم والأمن القومي، مع تقديم المعلومات الصحيحة بصورة مبسطة وسريعة يسهل تداولها بين المواطنين.

وفي المجال الديني، شدد المؤشر على ضرورة توعية الجمهور بمخاطر الاعتماد على الإجابات الشرعية المولدة آليًا دون مراجعة متخصصة، وتوضيح الفارق بين المعلومات الدينية العامة والفتوى الشرعية، والتحذير من المقاطع التي تنتحل أصوات العلماء وصورهم، مع تطوير وسائل فعالة للتحقق من المحتوى المنسوب إلى المؤسسات والشخصيات الدينية.

وأكد المؤشر أن التصدي للتضليل الديني يتطلب كذلك توفير محتوى شرعي موثوق يتسم بسهولة الوصول والوضوح وسرعة الاستجابة، بما يحد من انتشار الروايات المغلوطة ويعزز قدرة الجمهور على الرجوع إلى المصادر الأصلية عند مواجهة أي معلومات مثيرة للشك.

واختتم المؤشر تقريره بالتأكيد على أن حماية الوعي المجتمعي من الشائعات تتطلب تكامل المرجعية العلمية والشرعية مع الجاهزية التقنية والمسؤولية الإعلامية، وترسيخ ثقافة التثبت قبل التصديق أو المشاركة؛ فمواجهة التضليل لا تبدأ فقط بكشف المعلومة الكاذبة، وإنما ببناء وعي قادر على اكتشافها وعدم الإسهام في انتشارها، بما يحافظ على الثقة المجتمعية ويحمي المقدسات والرموز الدينية من الاستغلال والتوظيف الزائف.