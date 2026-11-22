يستعد نادي بيراميدز لمواجهة قوية أمام الأهلي في الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث ستحسم النتيجة الموقف للفريقين في صراع المنافسة على اللقب.

وحاول نادي بيراميدز خلال الفترة الأخيرة تجهيز نذير بو علي للحاق بمباراة الأهلي وبيراميدز لكن الأمور أصبحت صعبة للغاية في ظل معاناة اللاعب من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

وحتى الآن هناك محاولات لتجهيز اللاعب لمباراة الأهلي، ولكن تشير الفحوصات لصعوبة لحاقه بالمواجهة.

فيما تأكد غياب الظهير الأيسر محمد حمدي عن المباراة لعدم الجاهزية البدنية والفنية وكذلك أسامة جلال سيغيب عن المباراة بسبب الإصابة بكسر في الساق.

جاهزية إيفرتون لمباراة الأهلي أمام بيراميدز

وتلقى نادي بيراميدز خبرا سعيدا بجاهزية البرازيلي إيفرتون بات لمواجهة الأهلي في الدوري المصري بعد غياب منذ شهر سبتمبر الماضي، بسبب إصابة في العضلة الضامة، ولكن اللاعب عاد لصفوف الفريق.

وشارك إيفرتون في المباراة الودية الأخيرة أمام وادي دجلة لمدة 45 دقيقة وبات جاهزا للمشاركة في مباراة الأهلي، ومشاركته في يد موكوينا المدير الفني للفريق.