مع انخفاض درجات الحرارة ودخول فصل الشتاء، تزداد فرص انتشار العدوى والأمراض الفيروسية بين الأطفال، خاصة في المدارس وأماكن التجمعات، ما يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحتهم وتعزيز مناعتهم، بداية من الالتزام بالتطعيمات الموصى بها، وصولًا إلى الاهتمام بالتغذية الصحية والنظافة الشخصية.

وفي هذا السياق، حذرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية الحيوية، من انتشار عدد من الأمراض المعدية بين الأطفال خلال موسم الشتاء، مشددة على أهمية اتباع الإرشادات الصحية للحد من انتقال العدوى، وحماية الأطفال من المضاعفات المحتملة.

تطعيمات مهمة لحماية الأطفال من الأمراض الشتوية

أكدت نهلة عبد الوهاب أهمية الالتزام بالتطعيمات والجرعات التنشيطية المقررة للأطفال، مشيرة إلى أن فيروس الروتا يُعد من أبرز الفيروسات المسببة للإسهال والقيء لفترات طويلة، خاصة لدى الأطفال الذين يعانون ضعف المناعة، موضحة أهمية الحصول على التطعيم الخاص به في عمر شهرين وأربعة أشهر.

وقالت إن تطعيم الإنفلونزا الموسمية تزداد أهميته خلال شهري نوفمبر وديسمبر، إلى جانب تطعيم المكورات الرئوية الذي يساعد على الوقاية من الالتهابات الرئوية والتهابات الأذن الوسطى، والتي قد ترتبط في بعض الحالات بمضاعفات صحية خطيرة.

تحذير من الجدري المائي وضرورة عزل الطفل المصاب

وتطرقت استشاري البكتيريا والمناعة إلى مرض الجدري المائي، موضحة أنه قد يصيب الأشخاص في مختلف المراحل العمرية، وقد تكون أعراضه أكثر إزعاجًا لدى البالغين، خاصة عند ظهور الحبوب في مناطق حساسة بالجسم.

وشددت على ضرورة عزل الطفل المصاب بالجدري المائي لتجنب انتقال العدوى إلى زملائه في المدرسة أو المحيطين به، مع الاهتمام باتباع الإجراءات الوقائية اللازمة.

التغذية الصحية لتعزيز مناعة الأطفال في الشتاء

وفيما يتعلق بالتغذية، نصحت نهلة عبد الوهاب الأمهات بضرورة الاهتمام بتقديم الخضروات للأطفال بمعدل ثلاث مرات يوميًا، والفاكهة مرتين يوميًا، لما تحتويه من عناصر غذائية مهمة لدعم صحة الجسم وتعزيز المناعة.

كما دعت إلى تقليل المشروبات الغازية والأطعمة التي تحتوي على المواد الحافظة، والحرص على تقديم وجبات غذائية متوازنة تساعد الأطفال على مقاومة الأمراض والعدوى خلال فصل الشتاء.

قمل الرأس من أبرز مشكلات العدوى داخل المدارس

وحذرت كذلك من انتقال قمل الرأس بين التلاميذ نتيجة الاحتكاك المباشر والتجمعات داخل المدارس، مؤكدة أهمية متابعة نظافة شعر الأطفال بصورة مستمرة، والانتباه إلى ظهور أي علامات للإصابة، مع استخدام المنتجات المخصصة للتعامل مع القمل والوقاية منه وفقًا للإرشادات المناسبة.

واختتمت بالتأكيد على أن الوقاية من الأمراض المعدية بين الأطفال تتطلب تعاون الأسرة والمدرسة، والاهتمام بالتطعيمات والنظافة الشخصية والتغذية السليمة، للحد من انتشار العدوى خلال موسم الشتاء.