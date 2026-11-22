أثارت واقعة وفاة الطفل محمود، بقرية الدبايبة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، حالة من الحزن والجدل، وسط مطالبات بكشف حقيقة ما تعرض له التلميذ داخل مدرسته، والوقوف على أسباب وفاته، خاصة بعد رواية والدته بشأن الساعات الأخيرة في حياته، ومناشدتها الجهات المعنية بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

وطالبت والدة الطفل بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات وفاة نجلها ومحاسبة المتسببين فيها، وذلك عقب تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، أمس الأول الخميس، وسط حالة من الحزن بين أسرته وأهالي القرية.

الأم في حالة انهيار

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت خلاله الأم في حالة انهيار شديد، وهي تروي تفاصيل ما حدث مع نجلها، موضحة أنها تلقت اتصالًا من إدارة المدرسة أبلغتها خلاله بتعرض الطفل لحالة من الدوار والقيء المتكرر، وطلبت منها الحضور لاستلامه.

وأضافت الأم أنها فوجئت بإحضار نجلها إلى المنزل وهو في حالة صحية متدهورة للغاية، معبرة عن صدمتها مما حدث، قائلة: «المدرسة بتاعته جابتهولي خلصان ورمتهولي على باب البيت».

لم يعان من أي مشكلات صحية

وأكدت والدة محمود أن نجلها خرج من المنزل صباحًا وهو بصحة جيدة، ولم يكن يعاني من أي مشكلات صحية، مشيرة إلى أنها علمت من أحد زملائه بتعرضه لارتطام قوي داخل المدرسة، أفقده الوعي وأدخله في غيبوبة تامة.

وأعربت الأم عن استيائها مما وصفته بتقاعس المسؤولين داخل المدرسة عن طلب سيارة الإسعاف أو تقديم الرعاية الطبية العاجلة لنجلها، مؤكدة أن سرعة التدخل الطبي ربما كانت ستساعد في إنقاذ حياته.

عايزة حق ابني

واختتمت الأم استغاثتها بمطالبة الجهات المعنية بكشف الحقيقة ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره في الواقعة، قائلة: «عايزة حق ابني، وكل واحد يعتبر محمود ابنه».

وعلى جانب آخر، حررت الجهات الأمنية محضرًا بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق أعمالها للوقوف على ملابسات وفاة الطفل، وتحديد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرك الطب الشرعي لكشف أسباب الوفاة

وفي إطار استكمال التحقيقات، انتقل فريق من مصلحة الطب الشرعي إلى مقابر قرية الدبايبة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، لأخذ عينة من جثمان الطفل محمود، تنفيذًا لقرار جهات التحقيق.

وجاءت هذه الخطوة لاستكمال الفحوص الطبية والفنية اللازمة، حيث جرى فحص الجثمان وأخذ العينات المطلوبة، تمهيدًا لإعداد التقرير الطبي النهائي الذي يحدد أسباب الوفاة، ويساعد جهات التحقيق في الوقوف على حقيقة ما تعرض له الطفل داخل المدرسة، وتحديد المسؤوليات بشأن الواقعة.