​أعلنت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية، عن غلق الطريق الإقليمي في نطاق المحافظة أمام حركة السيارات في الاتجاهين، وذلك كإجراء احترازي نظراً لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية بسبب تكون الشبورة المائية الكثيفة.

​وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور، واتباع الإرشادات المرورية حرصاً على سلامتهم، مشيرةً إلى أنه سيتم إعادة فتح الطريق فور تحسن الأحوال الجوية وانقشاع الشبورة وعودة الرؤية إلى طبيعتها.

​كما تهيب الجهات المعنية بالمواطنين توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والزراعية، والالتزام بالسرعات المقررة، واستخدام مصابيح الشبورة، وترك مسافات أمان كافية بين السيارات لتجنب وقوع الحوادث.