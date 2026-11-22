نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجًا تدريبيًا علميًا لـ39 طالبًا وطالبة من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدعم التواصل العلمي مع المؤسسات التعليمية وتشجيع الابتكار لدى الطلاب، وبمتابعة الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

تطوير منظومة التدريب التطبيقي

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الزراعة، على تطوير منظومة التدريب التطبيقي وربط الدراسة الأكاديمية بالخبرات العملية لإعداد كوادر شابة مؤهلة تخدم مستقبل الصناعات الغذائية المصرية.

وأكد الدكتور عاطف عشيبة، مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أن التدريب العملي لطلاب المدارس والجامعات يمثل أحد المحاور الرئيسية في رسالة المعهد، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف تحقيق التكامل بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وإكساب الطلاب مهارات بحثية وتطبيقية متطورة تساعدهم على مواكبة متطلبات سوق العمل.

وقال ان البرنامج تضمن محاضرة تعريفية حول دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تحقيق الأمن الغذائي من خلال المشروعات القومية الزراعية التي تشمل التوسع الأفقي والرأسي في الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى تعريف الطلاب بأقسام المعهد ووحداته البحثية، ورؤيته ورسالته في تطوير قطاع التصنيع الغذائي، وتوفير السلع الاستراتيجية، وتقليل الفجوة الاستيرادية، والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وتابع أنه تم استعراض أحدث التقنيات في مجال معاملات ما بعد الحصاد (Postharvest)، وطرق حفظ الخضر والفاكهة باستخدام الجو المعدل، وتقنيات التعبئة والتغليف الحديثة، فضلًا عن تدريب الطلاب عمليًا على استخدام الأجهزة المعملية المتخصصة داخل المعهد.

وشارك فريق بحثي من قسم بحوث هندسة التصنيع وتعبئة وتغليف الأغذية، في شرح ومناقشة المتغيرات العلمية المرتبطة بمشروعات التخرج البحثية للطلاب (Capstone)، والرد على استفساراتهم وتوجيههم نحو تطوير أفكارهم للوصول إلى حلول علمية وتطبيقية مبتكرة تخدم قطاع الصناعات الغذائية.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج تأكيدًا لحرص معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية على نقل الخبرات البحثية إلى الأجيال الناشئة، ودعم منظومة البحث العلمي والابتكار بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.