تدخل استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مراحلها الأخيرة قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز والمقرّر إقامتها مساء غدٍ ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز في لقاء يحمل أهمية استثنائية للفريقين ليس فقط بسبب قيمة المنافسة بينهما ولكن أيضًا في ظل رغبة كل طرف في فرض نفسه مبكرًا على سباق القمة.

وقبل 24 ساعة من المواجهة لا تبدو تحضيرات الأهلي مقتصرة على اختيار التشكيل الأساسي أو وضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الخططية وإنما تمتد إلى تجهيز سيناريو متكامل للتعامل مع فريق يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في تحقيق العلامة الكاملة خلال مبارياته السابقة بالمسابقة.

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب قطاع الناشئين بمدينة نصر وسط تركيز كبير من الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة الذي يسعى إلى تجهيز لاعبيه بالشكل المناسب لمواجهة واحدة من أصعب اختبارات الفريق خلال مشواره بالدوري خاصة أن بيراميدز يمتلك مجموعة من العناصر القادرة على صناعة الفارق إلى جانب شخصية فنية تعتمد على الضغط والاستحواذ وسرعة التحول الهجومي.

عموتة يرفض الاندفاع.. والأهلي يبدأ المباراة بحسابات مختلفة

أولى الرسائل التي حرص الحسين عموتة على توصيلها للاعبي الأهلي خلال التدريبات الأخيرة تتعلق بضرورة التحكم في إيقاع المباراة وعدم الانسياق وراء الحماس الزائد في الدقائق الأولى.

فالمدير الفني يدرك أن بيراميدز يجيد استغلال المساحات التي تظهر خلف خطوط المنافسين خصوصًا عندما يتقدم الظهيران للمساندة الهجومية ولذلك طالب لاعبيه بالهدوء والتدرج في بناء الهجمات مع الحفاظ على التوازن الدفاعي وعدم منح المنافس فرصًا للتحول السريع.

وتتمثل الفكرة الأساسية في عدم منح بيراميدز فرصة لفرض أسلوبه مبكرًا خاصة أن استقبال هدف في بداية اللقاء قد يضع الأهلي أمام حسابات صعبة في ظل امتلاك المنافس القدرة على إدارة المباريات عندما يتقدم في النتيجة.

ولهذا السبب يركز عموتة على تحقيق التوازن بين الرغبة في المبادرة الهجومية والحفاظ على الانضباط الدفاعي باعتبار أن الفوز بهذه المواجهة يحتاج إلى إدارة ذكية للتفاصيل الصغيرة وليس مجرد الاعتماد على الضغط الهجومي طوال الـ90 دقيقة.

الضغط العالي.. أول اختبار حقيقي لوسط الأهلي

الملف الثاني الذي يستحوذ على اهتمام الجهاز الفني يتمثل في كيفية التعامل مع الضغط العالي والضغط العكسي الذي يفرضه لاعبو بيراميدز.

ويعلم عموتة أن فقدان الكرة في مناطق قريبة من مرمى الأهلي قد يمثل خطورة كبيرة في ظل سرعة تحرك لاعبي المنافس وقدرتهم على استغلال المساحات قبل عودة لاعبي الأهلي إلى مواقعهم الدفاعية.

ومن هنا جاءت التعليمات بضرورة تقليل الأخطاء في التمرير والاعتماد على نقل الكرة بسرعة وبأقل عدد ممكن من اللمسات مع تجنب الاحتفاظ بها لفترات طويلة تحت الضغط.

كما منح الجهاز الفني لاعبي الوسط تعليمات خاصة بضرورة تضييق المساحات أمام مهند لاشين وناصر ماهر وعدم السماح لهما بالحصول على الوقت والمساحة الكافيين لبناء الهجمات من العمق.

ويستهدف الأهلي من هذه الخطة إجبار بيراميدز على الابتعاد عن المناطق التي يجيد التحرك فيها واللجوء إلى الكرات الطويلة بما يمنح دفاع الفريق فرصة أكبر للتعامل مع الهجمات وتقليل خطورتها.

محمد الشيبي كلمة السر.. وعموتة يبحث عن حل للجبهة اليمنى

واحدة من أبرز النقاط التي تشغل الجهاز الفني للأهلي قبل المواجهة تتمثل في التعامل مع الجبهة اليمنى لبيراميدز التي يقودها المغربي محمد الشيبي في ظل ما يمتلكه اللاعب من قدرات مميزة في إرسال العرضيات وصناعة الفرص.

ويرى الجهاز الفني أن ترك مساحات أمام الشيبي قد يمنح بيراميدز أفضلية واضحة في الوصول إلى مرمى الأهلي خاصة مع قدرته على التقدم والمشاركة في بناء الهجمات ولذلك يدرس عموتة أكثر من سيناريو لتأمين هذه الجبهة.

ويأتي إمام عاشور ضمن الحلول المطروحة حال مشاركته من خلال الميل إلى الجانب الأيسر لتقديم المساندة الدفاعية إلى توفيق محمد وأشرف بن شرقي والحد من حرية تحرك الشيبي في المناطق الهجومية.

كما يظل كريم فؤاد أحد الخيارات التي يفكر فيها الجهاز الفني للاستفادة من سرعته وقدرته على العودة السريعة بما يساعد الفريق على التعامل مع انطلاقات ظهيري بيراميدز.

وتكشف هذه الحسابات أن عموتة لا يتعامل مع المباراة من منظور هجومي فقط لكنه يمنح تفاصيل المواجهات الفردية أهمية كبيرة خصوصًا أن إيقاف مفاتيح لعب المنافس قد يكون أحد أهم أسباب حسم اللقاء.

سلاح المرتدات.. كيف يفكر الأهلي في ضرب بيراميدز؟

على الجانب الآخر لا يرغب الأهلي في الاكتفاء بالدفاع وإفساد محاولات بيراميدز الهجومية بل يسعى إلى استغلال المساحات التي يتركها المنافس خلف ظهيري الجنب عند التقدم.

ولهذا ركز الجهاز الفني خلال التدريبات على سرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم مع ضرورة توصيل الكرة إلى الأطراف في أسرع وقت ممكن قبل عودة لاعبي بيراميدز إلى مواقعهم واكتمال التنظيم الدفاعي.

وتقوم الفكرة على استغلال المساحات خلف الخطوط ومنح العناصر الهجومية فرصة مواجهة دفاع المنافس في مواقف تسمح بالاختراق وصناعة الخطورة.

ويعوّل عموتة على تحركات أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي إلى جانب قدرات المهاجم سفيان بن جديدة في تنفيذ هذا السيناريو مع أهمية تحرك لاعبي الوسط لتقديم الدعم الهجومي وعدم عزل رأس الحربة عن بقية عناصر الفريق.

وبذلك يحاول الأهلي الجمع بين الانضباط الدفاعي والفاعلية الهجومية بدلًا من الدخول في مواجهة مفتوحة قد تمنح بيراميدز المساحات التي يبحث عنها.