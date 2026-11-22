نفى خالد بيبو، مدير الكرة بنادي زد، وجود أي مفاوضات من جانب النادي الأهلي للتعاقد مع محمد حسين، لاعب الفريق، خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن إدارة ناديه لم تتلقَّ أي تحركات رسمية أو عروض بشأن اللاعب.

وأوضح بيبو، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع على قناة ON E، أن نادي زد غير منفتح على مناقشة أي عروض أو احتمالات تخص رحيل لاعبيه في الوقت الراهن، مشددًا على أن التركيز الكامل ينصب حاليًا على الفريق ومشاركاته في المنافسات المختلفة، والعمل على تحقيق أهداف النادي خلال الموسم الجاري.

و قد أعلن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز في المباراة المقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز،

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمد الشناوي، حمزة علاء.

خط الدفاع: كريم فؤاد، توفيق محمد، ياسر إبراهيم، أشرف داري، ياسين مرعي، هادي رياض، محمد هاني، أحمد عيد.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، أحمد رضا، علي محمود، إمام عاشور، عمر الساعي، أحمد مصطفى زيزو، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: منصف بقرار، سفيان بن جديدة، أشرف بن شرقي.