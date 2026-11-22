أعلن مجمع ناصر الطبي عن استشهاد فلسطينيين اثنين متأثرين بجراحهما جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة مواصي خان يونس فجر اليوم.

وشمل التصعيد الميداني غارات أخرى استهدفت مركبة مدنية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، مما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين آخرين.

حول الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فقد وصل العدد إلى 74,736 شهيدًا و176,194 مصابًا منذ السابع من أكتوبر 2023، وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة.

أسفرت غارة من طائرة مسيّرة استهدفت مركبة مدنية تابعة لإحدى التكايا الخيرية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة عن سقوط شهداء ومصابين، كما استُشهد فلسطيني آخر برصاص قوات الاحتلال في مخيم حلاوة بجباليا.

واستقبلت مستشفيات القطاع 9 شهداء و55 إصابة خلال الـ 48 ساعة التي سبقت التقرير الإحصائي الأخير، ليرتفع إجمالي الشهداء منذ اتفاق وقف إطلاق النار إلى 1,671 شهيدًا، إضافة إلى انتشال 851 جثمانًا.



كما أشارت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أن عدد الشهداء من الأطفال تجاوز 22 ألف طفل، وسط استمرار معاناة آلاف المصابين في ظل تدهور المنظومة الصحية.