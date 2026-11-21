​يعد التوت الأسود من الفواكه منخفضة السعرات الحرارية والقيمة الغذائية العالية، حيث يحتوي تركيزا مرتفعا من المركبات النباتية النشطة التي تدعم وظائف الجسم الحيوية.





ووفقا لما جاء في موقع Verywell Health، نكشف لكم أهم فوائد التوت الأسود الصحية.

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دعم صحة الأمعاء وتوازن الميكروبيوم

​يحتوي التوت الأسود على نوعين من الألياف الغذائية: القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، بالإضافة إلى مركبات البوليفينول:

​تعمل الألياف والبوليفينول كمغذيات للبكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يعزز التنوع البكتيري الصحي في الجهاز الهضمي.

​يساعد هذا التوازن في تحسين عملية الهضم، وتقليل التهابات القولون، والوقاية من الإمساك.

​2. مصدر ممتاز لعنصر المنجنيز

​يوفر كوب واحد من التوت الأسود ما يقرب من 40% إلى 50% من الاحتياج اليومي لعنصر المنجنيز، وهو معدن أساسي غالباً ما يتم إغفاله:

​يلعب المنغنيز دوراً محورياً في تنشيط الإنزيمات المسؤولة عن عمليات الأيض (التمثيل الغذائي) للكربوهيدرات والبروتينات والدهون.

​يساهم في تكوين الأنسجة الضامة، ويدعم بناء العظام، ويحمي الخلايا من التلف التأكسدي.

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تقليل الالتهابات المزمنة في الجسم

​تشير الدراسات السريرية التي يستعرضها الموقع إلى أن المركبات النشطة في التوت الأسود (خاصة الأنثوسيانين وحمض الإيلاجيك) تعمل كمضادات التهاب طبيعية:

​تساعد في خفض مؤشرات الالتهاب في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالالتهابات المزمنة مثل التهاب المفاصل وأمراض التمثيل الغذائي.

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تعزيز صحة البشرة وحمايتها من أشعة الشمس

​إلى جانب فيتامين C المحفز للكولاجين، يحتوي التوت الأسود على مضادات أكسدة تساعد في حماية خلايا الجلد من الإجهاد التأكسدي الناتج عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية (UV)، ما يساهم في تقليل تلف البشرة والحفاظ على نضارتها.



خيار مثالي للتحكم في الوزن

​بفضل احتوائه على نسبة عالية من الماء والألياف مقابل سعرات حرارية منخفضة (حوالي 62 سعرة حرارية فقط لكل كوب)، يمنح التوت الأسود شعوراً سريعاً بالامتلاء والشبع دون إضافة سكريات أو دهون زائدة للنظام الغذائي.

​القيمة الغذائية لكل كوب واحد (حوالي 144 غراماً) من التوت الأسود الطازج.