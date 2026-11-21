أكد الإعلامي أحمد موسى، أن موقف الدولة المصرية ثابت بشأن القضية الفلسطينية، ويرتكز على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية القضية على حساب مصر أو أي دولة أخرى، مشددًا على أن الحل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة إلى جانب دولة إسرائيل.

فرص إقامة الدولة الفلسطينية

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن مصر لن تسمح بالتنازل عن أي جزء من أراضيها أو استقبال مخططات تستهدف نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يجب أن يظل متمسكًا بأرضه، لأن التخلي عنها يعني إنهاء فرص إقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف أن العالم العربي يؤكد باستمرار ضرورة تطبيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية تعيش إلى جانب دولة إسرائيل، باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

الاحتياجات الإنسانية الكبيرة للسكان

وأشار موسى إلى أن إسرائيل لا ترغب في تحقيق السلام، مستشهدًا باستمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والسماح بدخول كميات محدودة للغاية رغم الاحتياجات الإنسانية الكبيرة للسكان.

حل القضية الفلسطينية

وشدد على أن مصر تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتسانده في مواجهة الأزمات التي يتعرض لها، مؤكدًا أن القاهرة لا تقبل أن يكون حل القضية الفلسطينية على حساب أراضيها أو أراضي أي دولة أخرى.

واختتم بالتأكيد على أن الحفاظ على وجود الشعب الفلسطيني فوق أرضه يمثل جوهر الموقف المصري، وأنه لا يمكن الوصول إلى سلام حقيقي دون الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.