أكد الإعلامي أحمد موسى، أن موقف الدولة المصرية الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء سيظل موقفًا تاريخيًا، مشيرًا إلى أن السماح بخروج الفلسطينيين من القطاع إلى الأراضي المصرية لم يكن إجراءً مؤقتًا كما حاول البعض تصويره، وإنما كان سيؤدي إلى تهجير دائم وإنهاء القضية الفلسطينية.

إفراغ قطاع غزة من سكانه

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن المخطط كان يستهدف إفراغ قطاع غزة من سكانه، بما يتيح لإسرائيل السيطرة على الأرض، ويحرم الفلسطينيين من العودة مرة أخرى إلى وطنهم.

وأوضح أن التجارب التاريخية مع ملف اللاجئين الفلسطينيين تكشف خطورة هذا المخطط، في ظل وجود ملايين الفلسطينيين خارج أراضيهم، وعدم تمكن كثير منهم من العودة، لافتًا إلى أن خروج سكان غزة كان سيجعل عودتهم إلى القطاع أمرًا بالغ الصعوبة.

وأضاف أن إسرائيل كانت تستهدف ألا يبقى الفلسطينيون في قطاع غزة، وأن تهجيرهم إلى سيناء كان سيعني عمليًا تصفية القضية الفلسطينية، وإنهاء الوجود الفلسطيني على أرضه، مؤكدًا أن مصر أدركت خطورة هذا الأمر وتمسكت برفضه منذ بداية الحرب.

وأشار موسى إلى أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن تحدث في مذكراته عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتناول استخدام إسرائيل للقوة المفرطة، إلى جانب تفاصيل علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والخلافات بينهما.

موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي

وشدد الإعلامي أحمد موسى على أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية الرافض للتهجير سيظل شاهدًا على تمسك مصر بحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن القاهرة رفضت أن تكون سيناء بديلًا عن الأرض الفلسطينية، وأن القضية الفلسطينية لا يمكن إنهاؤها بتهجير أصحابها من وطنهم.

محاولات تهجير الفلسطينيين

واختتم بالتأكيد على أن موقف مصر سيظل للتاريخ؛ بعدما تصدت لمحاولات تهجير الفلسطينيين، وحافظت على حقهم في العودة والتمسك بأرضهم.