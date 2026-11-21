تجنبت الحكومة الكندية التعليق بشكل مباشر على تقرير إعلامي أفاد بفرض وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث قيودًا جديدة على العلاقات العسكرية بين واشنطن وأوتاوا، مؤكدة استمرار التعاون الدفاعي بين البلدين، وأنها لن تتكهن بشأن تقارير إعلامية من هذا النوع.

وقالت وزارة الدفاع الوطني الكندية، في رد مكتوب لوكالة «الأناضول»، إن أوتاوا تواصل التواصل بصورة بناءة ومهنية مع نظرائها الأمريكيين، مشيرة إلى أن البلدين يمتلكان تاريخًا طويلًا من التعاون الدفاعي القائم على الالتزام المشترك بالدفاع عن القارة وحماية الأمن الجماعي حول العالم.

وأضافت الوزارة أن التعاون بين الجانبين مستمر، مؤكدة أن أمن كندا والولايات المتحدة «مترابط بشكل عميق»، وأن الشراكة العسكرية بينهما امتدت لأكثر من 70 عامًا عبر قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية «نوراد»، وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، إلى جانب العلاقات الدفاعية الأوسع.

وشدد البيان على أن الشراكة القائمة على الثقة والاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة تجعل البلدين أكثر أمنًا.

وجاء الموقف الكندي بعدما نشرت صحيفة «واشنطن بوست»، الجمعة، تقريرًا أفاد بأن هيغسيث فرض قيودًا جديدة بموجب توجيه سري جرى تعميمه خلال الأسبوع الماضي، نقلًا عن مسؤولين مطلعين على الأمر لم تكشف الصحيفة عن هويتهم، موضحة أنها لم تطلع على المذكرة نفسها.

ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين قوله إن الكنديين سينظرون على الأرجح إلى هذه الخطوة باعتبارها «إهانة».

وفي سياق متصل، قال مسؤول من إحدى دول تحالف «العيون الخمس»، الذي يضم الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة لتبادل المعلومات الاستخباراتية، إن واشنطن لم تقدم أي إخطار رسمي بتغيير ترتيبات تبادل المعلومات، لكنه أشار إلى أن مسؤولين أمريكيين قللوا خلال العام الماضي من تبادل المعلومات عبر عدد من المنصات.

ويأتي التقرير في ظل توتر أوسع في العلاقات بين البلدين، على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بشأن ضم كندا، إلى جانب الحرب التجارية والرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الصلب والألومنيوم وسلع أخرى.

وردت أوتاوا بفرض رسوم جمركية انتقامية، فيما أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في مارس، رفع الإنفاق الدفاعي للبلاد إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

من جانبه، انتقد وزير الدفاع الكندي ديفيد ماكغينتي منشورًا لهيغسيث على مواقع التواصل الاجتماعي في أغسطس، معتبرًا أنه لا يتناسب مع كرامة المنصب الذي يشغله.

وفي أحدث تصريحاته بشأن الخلاف، قال ترامب، الجمعة، إن كندا تشعر «بالجرأة»، مضيفًا أن واشنطن لم تعد قادرة على السماح لها بالشعور بهذه الطريقة.