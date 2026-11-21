أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الأطماع في سيناء لم تتوقف على مدار العقود الماضية، واستمرت خلال عهود الرؤساء جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك، وصولًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن مصر لن تسمح لأي طرف بالمساس بأراضيها أو الاقتراب من حدودها.

أحمد موسى: الأطماع في سيناء مستمرة

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الأطماع في سيناء مستمرة، وإن الدولة المصرية تدرك جيدًا طبيعة هذه المحاولات، مؤكدًا أن سيناء أرض مصرية ولن تسمح القاهرة لإسرائيل أو لأي دولة أخرى بالمساس بها.

وأضاف أن مصر تدافع عن أرضها وحدودها بالكامل، وأن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحًا منذ البداية بشأن رفض أي محاولات تستهدف نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، أو استغلال الحرب لفرض واقع جديد على الأرض.

حماية الأمن القومي المصري

وشدد موسى على أن حماية الأمن القومي المصري وسيادة الدولة على كامل أراضيها خط أحمر لا يمكن تجاوزه، مؤكدًا أن مصر لن تقبل بأي مخططات تستهدف سيناء أو تنتقص من حقوقها وسيادتها.