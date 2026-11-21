سجل متوسط سعر الدولار في مصر حوالي 53.81 جنيه، بالتزامن مع العطلة الرسمية للبنوك، ومن المقرر أن تستأنف عملها غدا الأحد.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 وفق آخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر اليوم السبت 21 نوفمبر 2026

سجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري ومصر ، أكبر البنوك الحكومية، 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع.

وتداول سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) عند 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع.

البنوك الأعلي سعرا

سجل بنك نكست أعلى سعر لشراء الدولار عند 53.85 جنيه مقابل 53.95 جنيه للبيع.

وفي بنك أبوظبي الإسلامي وصل سعر شراء الدولار 53.79 جنيه و53.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي عند 53.77 جنيه للشراء و53.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم

تساوت أسعار عدد كبير من البنوك عند 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع، ومنها المصرف العربي الدولي، والبركة، والمصري الخليجي، والتنمية الصناعية، والشركة المصرفية العربية الدولية، وقناة السويس، والمصرف المتحد، وإتش إس بي سي، والعقاري المصري العربي، والعربي الأفريقي الدولي.

وسجل سعر الدولار في بنوك أبوظبي الأول وقطر الوطني الأهلي 53.76 جنيه للشراء و53.86 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الخضراء في بنوك الإسكندرية والكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي 53.75 جنيه للشراء و53.85 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك التعمير والإسكان عند 53.74 جنيه للشراء و53.84 جنيه للبيع.

وتداول سعر الدولار في بنكي كريدي أجريكول وفيصل الإسلامي عند 53.72 جنيه للشراء و53.82 جنيه للبيع، وهو الأدنى بين البنوك، يليهما أبوظبي التجاري عند 53.73 جنيه للشراء و53.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار 53.74 جنيه للشراء و53.88 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار

53.85 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار

53.81 جنيه.