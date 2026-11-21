يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، وفق آخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار في البنوك اليوم السبت

تساوت أسعار الدولار في أكبر البنوك العاملة في السوق، إذ سجل الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي (CIB) 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع.

وسجل بنك نكست أعلى سعر لشراء الدولار عند 53.85 جنيه مقابل 53.95 جنيه للبيع. وجاء بنك أبوظبي الإسلامي في المرتبة التالية بسعر 53.79 جنيه للشراء و53.89 جنيه للبيع، فيما سجل البنك الأهلي الكويتي 53.77 جنيه للشراء و53.81 جنيه للبيع.

وتداول الدولار في بنكي كريدي أجريكول وفيصل الإسلامي عند 53.72 جنيه للشراء و53.82 جنيه للبيع، وهو الأدنى بين البنوك، يليهما أبوظبي التجاري عند 53.73 جنيه للشراء و53.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

تساوت أسعار عدد كبير من البنوك عند 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع، ومنها المصرف العربي الدولي، والبركة، والمصري الخليجي، والتنمية الصناعية، والشركة المصرفية العربية الدولية، وقناة السويس، والمصرف المتحد، وإتش إس بي سي، والعقاري المصري العربي، والعربي الأفريقي الدولي.

وسجل سعر الدولار في بنوك أبوظبي الأول وقطر الوطني الأهلي حوالي 53.76 جنيه للشراء و53.86 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الخضراء في بنوك الإسكندرية والكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي نحو 53.75 جنيه للشراء و53.85 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك التعمير والإسكان عند 53.74 جنيه للشراء و53.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار نحو 53.74 جنيه للشراء و53.88 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار

53.85 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار

53.81 جنيه.

متوسط سعر الدولار

53.81 جنيه.