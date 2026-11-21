واصل مانشستر سيتي نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه فولهام بنتيجة 1-1، في مواجهة أثارت العديد من علامات الاستفهام حول حالة الفريق السماوي، الذي عجز عن استعادة نغمة الانتصارات رغم خوض المباراة على ملعبه ووسط جماهيره.

وعلى أرضية ملعب «الاتحاد»، لم يتمكن فريق المدرب إنزو ماريسكا من تجاوز عقبة فولهام، ليكتفي بنقطة في الجولة الحادية عشرة من البريميرليج، ويواصل سلسلة نتائجه المتراجعة التي بدأت تلقي بظلالها على طموحاته في المنافسة على المراكز المتقدمة.

أربع مباريات متتالية بلا انتصار

لم يكن التعادل مجرد فقدان نقطتين في سباق الدوري، بل حمل معه أرقامًا سلبية تعكس حجم الأزمة التي يعيشها مانشستر سيتي، بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في المسابقة، مكتفيًا بتعادل واحد مقابل ثلاث هزائم، في سلسلة لم يعرفها منذ يناير الماضي.

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 22 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما وصل فولهام إلى النقطة 11 في المركز الرابع عشر، متساويًا مع هال سيتي صاحب المركز الثالث عشر، لكنه يتأخر عنه بفارق الأهداف.

فولهام ينهي عقدة تاريخية استمرت 15 عامًا

لم تقتصر أهمية التعادل على تأثيره في حسابات مانشستر سيتي، بل منح فولهام فرصة إنهاء واحدة من أطول سلاسل التفوق في تاريخ كرة القدم الإنجليزية.

ونجح الفريق اللندني في تفادي الهزيمة أمام مانشستر سيتي للمرة الأولى منذ سبتمبر 2011، واضعًا حدًا لسلسلة استثنائية من الانتصارات المتتالية للفريق السماوي، بلغت 20 مباراة في جميع المسابقات، وهي أطول سلسلة من نوعها بين فريقين في تاريخ كرة القدم الإنجليزية.

وبذلك، أسدل فولهام الستار على هيمنة استمرت نحو 15 عامًا، بعدما عجز مانشستر سيتي عن مواصلة تفوقه التاريخي، ليخرج الفريقان بنقطة لكل منهما، لكن بأهداف مختلفة تمامًا.

دفاع السيتي يواصل استقبال الأهداف

ومن بين الأرقام التي تزيد من قلق جماهير مانشستر سيتي، استمرار معاناة الخط الخلفي، بعدما استقبل الفريق أهدافًا في تسع مباريات متتالية بجميع المسابقات، وهي أطول سلسلة من نوعها منذ ديسمبر 2019، عندما اهتزت شباكه في 10 مباريات متتالية.

ولم تتوقف المؤشرات السلبية عند هذا الحد، إذ استقبل مانشستر سيتي الهدف الأول في أربع مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الأولى منذ أبريل 2012، عندما تكرر الأمر في خمس مواجهات متتالية.

كما اضطر الفريق إلى إنهاء الشوط الأول متأخرًا في النتيجة خلال أربع مباريات متتالية بالبريميرليج، وهو سيناريو لم يتكرر في تاريخه سوى مرتين من قبل، في أكتوبر 1995 وأبريل 2006، ما يكشف حجم الصعوبات التي يواجهها الفريق في بدايات مبارياته.

فولهام يهدر النقاط.. والسيتي يحتفظ بسجل استثنائي

وعلى الجانب الآخر، ورغم نجاحه في الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب الاتحاد، لا يعيش فولهام موسمًا مثاليًا على مستوى الحفاظ على تقدمه في المباريات.

وأهدر الفريق اللندني 10 نقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعدما كان متقدمًا في النتيجة، ولا يتفوق عليه في هذا الجانب السلبي سوى برينتفورد، الذي فقد 11 نقطة في الظروف نفسها.

ورغم تعثره أمام فولهام، حافظ مانشستر سيتي على سجله الخالي من الهزائم في آخر 15 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام الفرق اللندنية، محققًا 10 انتصارات وخمسة تعادلات، منذ خسارته أمام توتنهام بنتيجة 2-0 في أغسطس 2015.

لكن هذا الرقم الإيجابي لم يكن كافيًا لتخفيف وقع التعادل، في ظل تراجع النتائج واستمرار الهشاشة الدفاعية، ليجد مانشستر سيتي نفسه أمام ضرورة استعادة توازنه سريعًا، قبل أن تتحول سلسلة التعثرات إلى أزمة حقيقية تهدد موقعه في سباق المنافسة على لقب البريميرليج.