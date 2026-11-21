نفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم ، صحة التقارير الإيرانية بشأن استهداف مقاتلة أمريكية من طراز «إف-16» بصاروخ دفاع جوي وإصابتها بأضرار، مؤكدة أن جميع الطائرات المقاتلة العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط سليمة ولم تتعرض لأي أضرار.

وقالت القيادة المركزية، في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، إن إيران لم تستهدف أي مقاتلة أمريكية من طراز «إف-16» أمس الجمعة، ووصفت الادعاءات بهذا الشأن بأنها «غير صحيحة»، مشددة على أن جميع المقاتلات الأمريكية في الشرق الأوسط في أمان وتم التأكد من سلامتها.



كان الجيش الإيراني قد أعلن في وقت سابق اليوم السبت أنه استهدف مقاتلة أمريكية من طراز «إف-16» بصاروخ دفاع جوي مساء الجمعة، مدعيا أن الصاروخ انفجر بالقرب من الطائرة، ما اضطر قائدها إلى إلغاء مهمته والهبوط اضطراريا.