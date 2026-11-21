كشف العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، أن جماعة الإخوان تستخدم عدة محاور في الوقت الحالي لإدارة حرب المعلومات، جرى رصدها، أبرزها استخدام لجان إلكترونية لإدارة حملات تستهدف الشباب، من خلال غرف عمليات منظمة تعتمد على حسابات مزيفة لنشر الأخبار الكاذبة والشائعات.

وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج “اليوم” المذاع على قناة “DMC”، أن هذه الحملات تعتمد على آلاف الحسابات المزيفة، وإعادة نشر الرسائل والمعلومات بصورة متكررة، بهدف خلق وهم بوجود رأي عام يتبنى هذه الأفكار، ودفع المستخدمين إلى التفاعل معها والتأثر بها.

وأضاف أن الأخطر في هذه الحملات، وفقًا لعمليات الرصد، هو محاولة التجنيد الناعم واستهداف جيل Z، باعتباره جيلًا لم يعاصر أحداث 25 يناير ولم يشارك فيها، ولم يتعرف عليها إلا من خلال ما يتناوله الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن هذا الجيل يمثل هدفًا رئيسيًا، نظرًا لكثافة وجوده على منصات التواصل الاجتماعي، وسهولة التأثير عليه وتحريكه من خلال المحتوى الرقمي، موضحًا أن عمليات الاستهداف تبدأ بشكل متعاطف وغير مباشر.

ولفت خبير مكافحة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات إلى أن آليات التجنيد تبدأ بنشر محتوى يتعلق بالقضايا الإنسانية أو الدينية أو قضايا التنوير والتكفير، بهدف جذب التعاطف، ثم بناء الثقة مع المستخدم، قبل الانتقال تدريجيًا إلى محادثات خاصة عبر تطبيقات ومنصات أخرى، لتبدأ بعدها عملية التجنيد من خلال إظهار جوانب محددة من الأفكار وتقديمها بصورة تدريجية.

وأكد صابر أن هذه العملية تتم بشكل متتابع ومتسلسل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرًا من خطورة استغلال التناقضات وطرح الشيء ونقيضه، بما يدفع المستخدم إلى الانجذاب لإحدى المنصات، لتبدأ بعدها عملية الاستقطاب والتجنيد بصورة ممنهجة.

